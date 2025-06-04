Российские войска освободили Андреевку в Сумской области

Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Юнаковки, Корчаковки, Искрисковщины и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Купянска, Петровки Харьковской области, Волчьего Яра, Ямполя и Торского в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Северском, Серебрянкой, Никифоровкой, Пазено и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял свыше 250 военнослужащих, восемь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника,нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Новониколаевки, Новоэкономического, Яблоновки, Новоторецкого, Алексеевки, Петровского и Полтавки ДНР.

Потери противника при этом составили до 535 военнослужащих, три броемашины и шесть артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстого, Поддубного ДНР, Малиновки и Полтавки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ поблизости от Червоной Криницы, Каменского, Степового Запорожской области и Никольского Херсонской области.

Противник потерял свыше 75 военнослужащих, пять станций РЭБ и разведки, склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области. В конце прошлой недели они освободили Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, а до этого – Кондрашовку в Харьковской области.