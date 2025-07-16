Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Тайник диверсантов с иностранным оружием нашли в реке в ЛНР
В одном из районов ЛНР саперы нашли в реке тайник с иностранным пулемётом и боеприпасами, которые могли предназначаться для диверсионной деятельности.
Пулемет иностранного производства и боеприпасы к нему были найдены в реке на территории Луганской Народной Республики, передает РИА «Новости».
Как сообщил сапер военной комендатуры ЛНР с позывным «Лесник», к месту предполагаемого схрона прибыла саперная группа после звонка из штаба обороны военной комендатуры. В ходе обследования диверсионный тайник был обнаружен в воде.
По словам сапера, найденный пулемет и боеприпасы были зарубежного происхождения. Он отметил, что оружие пролежало в реке незначительное время – на нем даже не обнаружили следов ржавчины. В военной комендатуре пояснили, что это вооружение предназначалось для диверсионных действий на территории ЛНР.
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