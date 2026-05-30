Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».8 комментариев
Полиция применила слезоточивый газ против фанатов «ПСЖ» в Париже
Около стадиона «Парк де Пренс» фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили волнения с использованием пиротехники, что вынудило стражей порядка применить спецсредства для разгона агрессивной толпы, сообщила газета Figaro.
Столкновения футбольных болельщиков с силовиками произошли на фоне финала Лиги чемпионов, передает РИА «Новости». Издание Le Figaro отмечает, что фанаты начали пускать фейерверки в сторону патрулей. «Полицию забрасывали фейерверками… Она применила слезоточивый газ», – описывает ситуацию газета.
За последние несколько часов на улицах французской столицы задержали около десяти человек. Решающий матч главного европейского турнира между парижским клубом и английским Arsenal проходит в субботу в Будапеште.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее заявил, что для обеспечения безопасности власти задействовали 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Из этого числа восемь тысяч силовиков следят за порядком непосредственно в Париже и прилегающих пригородах.
В начале мая французские правоохранители задержали 127 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.