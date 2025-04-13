Белый дом: Трамп блестяще прошел тест, от которого отказался Байден

Tекст: Ольга Иванова

Трамп успешно прошел когнитивный тест, набрав максимальные 30 баллов из 30 возможных. Этот тест, проводившийся по Монреальской когнитивной шкале, показал, что у 47-го президента США нормальная когнитивная функция и отсутствуют признаки депрессии и тревожности, передает РИА «Новости».

Доктор Белого дома отметил, что Трамп также не демонстрирует отклонений в походке и равновесии. Медосмотр подтвердил, что Трамп не страдает алкогольной и никотиновой зависимостью. Он весит около 102 килограммов и имеет шрам на ухе после прошлогоднего покушения, когда в него попала пуля.

Кроме того, на его коже были выявлены доброкачественные новообразования и солнечные повреждения. Ранее Дональд Трамп призывал Джо Байдена пройти такой же когнитивный тест, однако Байден отказался от этого предложения.

Ранее сообщалось, что Трамп после медицинского осмотра показал отличное здоровье и готов к выполнению обязанностей главы государства.