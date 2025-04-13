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Белый дом: Трамп блестяще прошел тест, от которого отказался Байден
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал отличные результаты когнитивного теста, от которого ранее отказался его предшественник Джо Байден, подтвердив нормальное состояние когнитивных функций и отсутствие депрессии, сообщил терапевт Белого дома по итогам первого медобследования американского лидера после возвращения на пост.
Трамп успешно прошел когнитивный тест, набрав максимальные 30 баллов из 30 возможных. Этот тест, проводившийся по Монреальской когнитивной шкале, показал, что у 47-го президента США нормальная когнитивная функция и отсутствуют признаки депрессии и тревожности, передает РИА «Новости».
Доктор Белого дома отметил, что Трамп также не демонстрирует отклонений в походке и равновесии. Медосмотр подтвердил, что Трамп не страдает алкогольной и никотиновой зависимостью. Он весит около 102 килограммов и имеет шрам на ухе после прошлогоднего покушения, когда в него попала пуля.
Кроме того, на его коже были выявлены доброкачественные новообразования и солнечные повреждения. Ранее Дональд Трамп призывал Джо Байдена пройти такой же когнитивный тест, однако Байден отказался от этого предложения.
Ранее сообщалось, что Трамп после медицинского осмотра показал отличное здоровье и готов к выполнению обязанностей главы государства.