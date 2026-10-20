Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Морские пехотинцы уничтожили 200 пунктов управления дронами ВСУ в Доброполье
Минобороны: В Доброполье уничтожены 200 пунктов управления дронами ВСУ
Морские пехотинцы группировки «Центр» в ходе боев за Доброполье в ДНР уничтожили около 200 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны.
Бойцы подразделений войск беспилотных систем 61-й бригады и 177-го полка морской пехоты группировки войск «Центр» ликвидировали порядка 200 пунктов управления беспилотниками ВСУ при освобождении Доброполья, цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Совместная работа артиллерии и операторов дронов позволила также уничтожить более 20 складов с боеприпасами, крупные хранилища продовольствия и около 150 пунктов временной дислокации и укрытий противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что морпехи при освобождении Доброполья общались записками для сохранения секретности. В воскресенье комбат рассказал о тактике, позволившей добиться успеха при взятии города. В субботу глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.