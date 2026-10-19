  • Новость часаПолитолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
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    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

    0 комментариев
    19 октября 2026, 09:56 • Новости дня

    Российские войска поразили склады ракет «Фламинго» и логистический узел в Киеве

    Минобороны: Российские войска поразили склады ракет «Фламинго» в Киеве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе массированного удара по Киеву российские войска поразили логистический узел и локомотивное депо, используемые для производства и хранения беспилотников и ракет, сообщило Министерство обороны.

    Под удар попал логистический узел «Файер Пойнт». На предприятии осуществляется производство и хранение комплектующих для ударных беспилотников самолетного типа большой дальности, а также двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».

    Об этом Минобороны сообщило в Max.

    Кроме того, войска поразили киевское локомотивное депо. На его территории организовано складирование и хранение крылатых ракет FP-5, а также деталей к баллистическим ракетам FP-9.

    В понедельник российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве.

    В субботу на Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме.

    В пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что массированные удары лишили Украину производства дальнобойного оружия.

    18 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    Бессент раскритиковал Киев за «ложную дилемму» о «победе» Украины
    @ Annabelle Gordon/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за обвинения в адрес американской администрации и отверг его «ложную дилемму» относительно необходимости победы Украины.

    «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем  переговоров. И президент Трамп работает над этим каждый день», – цитирует Бессента телеканал NBC News.

    Глава Минфина США назвал безрассудными заявления Зеленского об ограничении ресурсов для ведения боевых действий. «Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически заявили, что никто в администрации этого не делал, и я считаю, что со стороны президента Зеленского очень безрассудно выдвигать такое обвинение», – подчеркнул Бессент.

    Что касается ослабления санкционного давления на Россию, по его словам,  Трамп намерен взять 60-дневную паузу для изучения ситуации, а снято было лишь эмбарго на поставки дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам Starshield, хотя в пятницу появлялись сообщения, что Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

    Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве.

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    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Молдавия начала возводить мост через Днестр для снабжения ВСУ

    Молдавия начала строить мост через Днестр для логистической поддержки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин сообщил, что власти Молдавии приступили к ускоренному строительству переправы через реку Днестр для обеспечения логистической поддержки украинской армии.

    Молдавия начала реализацию проекта будущего международного контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. «Кишинев в ускоренном режиме осуществляет строительство переправы через реку Днестр с целью обеспечения логистической поддержки ВСУ», – заявил Дмитрий Сорокин.

    Он уточнил, что работы планируется завершить к концу 2026 года. Сорокин связал возведение моста с намерением руководства Украины увеличить объемы транзита вооружений и материальных ресурсов через молдавскую территорию, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что общая длина моста составит 276 метров. Проект предусматривает установку 24 металлических опор, каждая из которых будет состоять из восьми трубчатых элементов и трех ледорезов для обеспечения устойчивости конструкции.

    В начале октября постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Молдавия постепенно превращается в логистический хаб и фактический тыл для украинской армии. По его данным, на молдавской территории также планируется оборудовать медицинские центры для нужд ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинского зерна вопреки протестам фермеров.

    Аграрии Молдавии возмутились скидкой на транзит украинского зерна.

    Украина начала обсуждать с Кишиневом возможность транзита сельскохозяйственной продукции через молдавскую территорию.

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    19 октября 2026, 10:49 • Видео / Жизнь после боя
    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей

    Выжить после снайперского выстрела и найти лекарство в метании ножей. Рассказ ветерана СВО

    Отставной военный Александр Андронов дважды пытался уйти на фронт, несмотря на предчувствие, что вернется без ноги. Теперь герой носит на шее пулю, чуть не убившую его. И уверен, что жив благодаря молитвам жены.

    Что такое медицинская магия? Что ветеранов СВО ждет в современной школе? Зачем герой мечтает воссоздать «Тимура и его команду»?
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    19 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

    Российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве
    @ Valentyn Ogirenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения ракет и центру обработки данных в Киеве.

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет и центру обработки данных в Киеве и Киевской области, указало ведомство в Max.

    В украинской столице поражены дата-центр «Дата групп», логистический узел «Файер Пойнт», выпускающий и хранящий комплектующие для беспилотников и ракетных двигателей, а также предприятие «Химволокно», производящее компоненты для боевых частей дронов.

    Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо Киева, где хранились крылатые ракеты FP-5 и комплектующие к баллистическим ракетам FP-9. В Ирпене поражен завод «Планета пластик», выпускающий полимерные материалы для военных нужд.

    Также ведомство сообщило о поражении сухогруза с грузами военного и двойного назначения в 130 км юго-западнее порта Одессы.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России поразили Киев и Киевскую область, целями стали предприятия военной промышленности и центр обработки данных.

    В субботу российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

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    19 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

    Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские компании неоднократно обращались к администрации США из-за ударов Вооруженных сил Украины по коммерческим судам в Черном море.

    Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

    В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

    Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.

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    19 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине

    Песков: Кто-то в Киеве должен взять ответственность за урегулирование конфликта

    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, безусловно, окончательного урегулирования без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности достижения мирного соглашения без непосредственного участия Украины, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Россия высоко ценит посреднические усилия США по урегулированию конфликта на Украине. «Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические, миротворческие. Мы высоко их ценим», – добавил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Владимира Зеленского идти на мир.

    На прошлой неделе Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

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    19 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

    Вооруженные силы поразили военные заводы и центр обработки данных в Киеве

    Российские войска нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли массированный ночной удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и центру обработки данных в украинской столице, сообщило Минобороны.

    ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности по объектам на Украине, указало ведомство в Max.

    В результате атаки поражены предприятия военной промышленности, объекты хранения крылатых ракет и ударных дронов, а также центр обработки данных в Киеве и Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российские войска нанесли за неделю массированный и семь групповых ударов.

    В среду военные поразили центр сбора разведданных ВСУ в Киеве.

    Российские военные также атаковали ракетами и дронами четыре ТЭЦ в Киеве и Харькове.

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    19 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Киев заявил об отсутствии разведданных о ночных пусках баллистических ракет
    Киев заявил об отсутствии разведданных о ночных пусках баллистических ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские военные в очередной раз не получили предупреждение о первой волне пусков баллистических ракет.

    Украинские военные не получили данные о первой волне пусков баллистических ракет, которая произошла 18 октября в 23:00, при этом информация о последующих пусках Киеву была предоставлена, рассказал в эфире телеканала «Новости. LIVE» начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, чьи слова приводит ТАСС.

    «Действительно, предупреждения, о которых мы говорим, они были, но ситуация была такая же, как и в предыдущие разы. Были [предупреждения] ночью около трех часов. Если говорить о 23 часах, то там предупреждения не было. <…> Рассчитываем не только на партнеров, но и на собственные силы», – заявил он.

    Об аналогичном случае Игнат уже сообщал 14 октября. Тогда украинская сторона осталась без данных о пусках баллистических ракет в ночь на 14 октября, но получила информацию о последующих атаках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США опровергли прекращение передачи разведданных Украине.

    В прошлую среду Владимир Зеленский сообщил о предупреждении Вашингтона об остановке предоставления информации.

    В тот же день появилась информация, что украинские войска лишили разведданных из-за хамства руководства страны.

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    19 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожский Омельник
    Российские войска освободили запорожский Омельник
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Омельник в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Омельник в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Они нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Коломийцев, Подгавриловки, Ивановки в Днепропетровской области, Вольнянки и Желтой Кручи в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ около Высокого, Избицкого, Великого Бурлука и Томаховки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Суходолом, Сенным и Гнилицей.

    Противник при этом потерял свыше 230 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку «Богдана», перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Гусинки, Лозовой-Второй и Грушевки в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Новоселовки, Краматорска и Семеновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, три бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация», отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Криворожье, Староварваровка, Роганское, Веровка, Белозерское и Марьевка в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Напомним, в прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

    В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    Днем ранее ВС России взяли под контроль харьковские Варваровку и Николаевку.

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    19 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям
    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объяснил паузу по антироссийским санкциям, указав на значительный прогресс по разрешению украинского конфликта, который он не хочет нарушать.

    «Подписание этого документа [о санкциях] в данный момент привело бы именно к самому нежелательному результату. Я всегда смогу подписать его позже. В любой момент, когда посчитаю нужным!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, США 17 октября приостановили применение новых санкций против России. Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио объяснил решение США заморозить закон о санкциях против России.


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    19 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Bloomberg узнал о жалобах Киева на давление Вашингтона ради уступок Москве

    Bloomberg узнал о давлении Вашингтона на Киев ради уступок Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп якобы пытается заставить Киев сдаться, предложив обменять отказ от ударов по российским НПЗ на системы Patriot, узнало агентство Bloomberg мнение главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Впереди у нас опасные дни до выборов. Моя последняя модель была такой: мы не бьем по российскому дизелю, вы даете нам ракеты для систем Patriot для защиты наших объектов», – заявил Зеленский агентству Bloomberg.

    Политик пожаловался на недружественные шаги Вашингтона, включая намеренное снижение скорости интернета Starlink для украинских войск и задержку поставок дефицитных ракет-перехватчиков. По его словам, складывается впечатление, что союзники намеренно подталкивают страну к капитуляции, желая завершить конфликт за счет Киева.

    «Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это цель, которую преследуют наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну против России можно было бы закончить раньше за счет Украины. Но так это выглядит», – сказал он.

    Напряженность между Вашингтоном и Киевом достигла предела после решения Трампа смягчить санкции против России в обмен на поставки дизельного топлива для стабилизации мировых цен. Белый дом потребовал от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, обвиняя украинскую сторону в росте стоимости энергоносителей.

    Отдельное недовольство вызвало ограничение работы спутников компании SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.


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    19 октября 2026, 04:01 • Новости дня
    Дмитриев назвал эффект от регулярных нападок на США из Киева

    Дмитриев: Нападки Киева на США дают обратный эффект

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянные нападки главы киевского режима Владимира Зеленского на американского президента Дональда Трампа дают обратный эффект, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Настойчивые нападки Зеленского на президента Трампа в преддверии промежуточных выборов слишком очевидны и дают обратный эффект. Лучше бы Зеленский уделил часть времени своих интервью тому, чтобы по-настоящему заняться вопросами установления мира», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев приложил фото с материалом агентства Bloomberg о том, как Вашингтон якобы давит на Киев ради уступок Москве.

    Также он призвал Россию и США к совместной работе ради мировой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

    Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.

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    19 октября 2026, 06:51 • Новости дня
    Бригады ВСУ в Сумской области остались без поставок дизельного топлива

    Часть бригад ВСУ в Сумской области перестали получать дизельное топливо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сумской области часть бригад вооруженных сил Украины лишилась снабжения дизельным топливом, обеспечение подразделений горючим переложили на волонтеров, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В отдельных подразделениях ВСУ в Сумской области обострился дефицит горючего. Часть бригад не получает снабжения дизтопливом, поставки которого полностью переложили на волонтеров», – сообщил собеседник ТАСС.

    Отмечается, что ранее украинские войска уже испытывали нехватку горючего в Сумской и Черниговской областях. Дефицит возник в результате ударов российских военных по автозаправочным станциям, которые обеспечивали снабжение украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дроны российской группировки войск «Север» уничтожили пикап с солдатами ВСУ в Сумской области. В прошлом месяце военные нарастили интенсивность ударов по украинским позициям в этом регионе. В августе российские беспилотники ударили по железнодорожным локомотивам в Одесской, Запорожской и Сумской областях.

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    18 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    FT узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер предупреждает о «разрушительных» ответных мерах, если Брюссель осуществит планы по ограничению доступа к Starlink для компаний, не входящих в ЕС, узнала FT.

    «Европейские компании столкнутся с «сокрушительными» ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель будет настаивать на реализации планов по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к некоторым частям европейского рынка, предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер», – The Financial Times.

    Ранее в этом году Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра частот, позволяющих смартфонам подключаться к спутникам, для европейских операторов. Это ограничит частоты для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink.

    «Европейские компании должны остерегаться того, что это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний, учитывая размер американского рынка», – заявил Паздер.

    Предлагаемые изменения уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить связь на Украине, где сервис Starlink имеет основное значение для гражданских и военных коммуникаций.

    Посол Паздер также усомнился в том, что применение ЕС Закона о цифровых рынках действительно направлено на улучшение конкуренции, а не на получение доходов для европейского бюджета за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские корпорации.

    Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия для конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а не пытаться ограничить доминирование американских компаний, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink, а советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink.

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    18 октября 2026, 19:37 • Новости дня
    Киев извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским дроном

    МИД Украины принес извинения Литве за нарушение воздушного пространства дроном

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского беспилотника в воздушное пространство страны.

    «Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в воздушном пространстве Литвы», – приводит слова Тихого РИА «Новости».

    По его словам, отклонение дрона от курса могло быть связано с работой средств радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником. В стране нашли его обломки.

    В начале месяца Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией.

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    18 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Вызвавший тревогу в Литве беспилотник оказался запущенным по Петербургу дроном

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотник, из-за которого в Литве объявляли воздушную тревогу, оказался украинским аппаратом, сбившимся с курса во время атаки на Петербург.

    Беспилотник, из-за которого в Литве действовал режим воздушной тревоги, участвовал в атаке Украины на Петербург, передает ТАСС со ссылкой на эфир национального телевидения LRT.

    «Часть направленных Украиной на Петербург дронов были сбиты с курса. Один из них оказался в воздушном пространстве Литвы», – заявил министр обороны балтийской республики Робертас Каунас. По его словам, Вильнюс знал об этой атаке, и предварительно установлено, что в Литве разбился беспилотник украинской модели FPV-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Киев извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским дроном.

    Красный Крест оказал помощь пострадавшим от атаки беспилотников на Петербург.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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    Танкер с нефтью остановился в Балтийском море из-за поломки
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    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы

    В этом году по Северному морскому пути будет поставлен абсолютный рекорд, кратно превышающий самые тучные советские годы, заявил глава Росатома. Этот маршрут уже облюбовал Китай, на подходе Южная Корея, Индия и Индонезия. Однако к историческому рекорду их транзит имеет мало отношения. Как же удалось этого добиться и что мешает дальнейшему росту грузооборота? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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