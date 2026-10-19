Российские войска поразили склады ракет «Фламинго» и логистический узел в Киеве

Минобороны: Российские войска поразили склады ракет «Фламинго» в Киеве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Под удар попал логистический узел «Файер Пойнт». На предприятии осуществляется производство и хранение комплектующих для ударных беспилотников самолетного типа большой дальности, а также двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».

Об этом Минобороны сообщило в Max.

Кроме того, войска поразили киевское локомотивное депо. На его территории организовано складирование и хранение крылатых ракет FP-5, а также деталей к баллистическим ракетам FP-9.

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