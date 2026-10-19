Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Российские войска поразили склады ракет «Фламинго» и логистический узел в Киеве
Минобороны: Российские войска поразили склады ракет «Фламинго» в Киеве
В ходе массированного удара по Киеву российские войска поразили логистический узел и локомотивное депо, используемые для производства и хранения беспилотников и ракет, сообщило Министерство обороны.
Под удар попал логистический узел «Файер Пойнт». На предприятии осуществляется производство и хранение комплектующих для ударных беспилотников самолетного типа большой дальности, а также двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго».
Об этом Минобороны сообщило в Max.
Кроме того, войска поразили киевское локомотивное депо. На его территории организовано складирование и хранение крылатых ракет FP-5, а также деталей к баллистическим ракетам FP-9.
В понедельник российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве.
В субботу на Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме.
В пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что массированные удары лишили Украину производства дальнобойного оружия.