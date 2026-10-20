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Линия фронта ВСУ посыпалась после освобождения запорожского Омельника
ТАСС: Фронт ВСУ посыпался после потери запорожского Омельника
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что линия фронта Вооруженных сил Украины посыпалась после потери контроля над хорошо укрепленным населенным пунктом Омельник в Запорожской области.
Освобождение населенного пункта привело к обрушению обороны украинской армии на этом участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом сообщает ТАСС.
«Омельник противник хорошо укрепил и, естественно, пытался как можно дольше его удержать. Но когда наши военнослужащие освободили Червоную Криницу и начали дополнительно наступать северо-западнее Егоровки, то, естественно, фронт у них посыпался. Освобождение Омельника – лишнее тому подтверждение», – отметил Марочко.
Российская армия вела бои за этот населенный пункт на протяжении длительного времени. Накануне Минобороны сообщило об освобождении Омельника в Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны раскрыло детали взятия Омельника.
В августе ведомство сообщило о создании условий для наступления в Запорожской области. В феврале освобождение Цветкового открыло путь для продвижения российских войск в регионе.