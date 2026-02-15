Освобождение Цветкового открыло путь для освобождения Запорожской области

МИД России ответил на слова Баку об ударе по посольству в Киеве

Tекст: Антон Антонов

В ведомстве заявили, что азербайджанской стороне своевременно предоставлялись все необходимые разъяснения по данному инциденту. В частности, в ноябре послу Азербайджана в Москве было выражено сожаление по поводу повреждений зданий и территории дипмиссии на Украине, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК Patriot», – напомнили там.

Также российская сторона информировала, что удары Вооруженных сил России в ходе спецоперации наносятся только по законным военным целям, включая объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве.

В министерстве подчеркнули, что при планировании ударов осуществляется тщательный контроль для исключения ущерба гражданскому населению, а также учитывается расположение дипломатических представительств иностранных государств.

«В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место «целенаправленном характере ракетных ударов» по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», – сказали в МИД.

Российская сторона также обратила внимание на то, что украинские власти продолжают размещать военные объекты, включая средства ПВО, в жилой застройке, что создает угрозу для гражданского населения. В МИД России считают, что ответственность за последствия подобных действий должно нести военно-политическое руководство Украины.

Ранее глава азербайджанского государства Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что по посольству Азербайджана на Украине в разное время было три попадания. «После первого удара предполагалось, что это произошло случайно», – заявил он, добавив, что позже было еще два попадания. При этом Алиев не озвучил временной период, за который якобы могли произойти описываемые инциденты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым в ноябре. МИД России подчеркнул, что заявления о целенаправленных ударах по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют действительности.

В ноябре посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана. Однако характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве.