Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.0 комментариев
Освобождение Цветкового открыло путь для освобождения Запорожской области
Освобождение населенного пункта Цветковое группировкой войск «Восток» создало плацдарм для дальнейшего освобождения территории Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.
Группировка войск «Восток» создала плацдарм для дальнейшего освобождения территории Запорожской области, передает ТАСС. В Минобороны подчеркнули, что операция проводилась несмотря на упорное сопротивление противника.
В ходе боевых действий противник понес значительные потери в живой силе и военной технике. В ведомстве также сообщили, что воины-приморцы уничтожили два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ во время освобождения села.
«Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск «Восток» создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области», – заявили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили четыре населённых пункта в Запорожской области. В список освобождённых вошли Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.