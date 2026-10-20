Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Группировка «Север» за сутки уничтожила почти 400 беспилотников ВСУ
Группировка «Север» за сутки уничтожила 397 украинских беспилотников
Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых сообщил об уничтожении за сутки 397 украинских беспилотников самолетного типа.
В результате действий российских войск на направлении ответственности группировки «Север» украинская армия понесла значительные потери в беспилотной авиации и технике, передает ТАСС.
«В течение суток вскрыты и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, 397 БПЛА самолетного типа, 28 тяжелых боевых дронов типа R-18 и пять наземных робототехнических комплексов противника», – сообщил Межевых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник группировка «Запад» уничтожила 115 тяжелых дронов ВСУ. Группировка «Восток» ликвидировала шесть станций Starlink. В понедельник ПВО России сбила за сутки 405 беспилотников противника.