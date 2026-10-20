Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
Военные уничтожили более 150 дронов ВСУ «Баба-яга» под Харьковом
Бойцы группировки «Север» сбили более 150 украинских дронов «Баба-яга»
Операторы дронов-перехватчиков группировки войск «Север» с начала октября сбили в Харьковской области более 150 тяжелых украинских гексакоптеров, оставив противника без боеприпасов и продовольствия.
Подразделения российской армии пресекли снабжение украинских войск в Харьковской области, уничтожив более 150 дронов противника, передает РИА «Новости».
«Военнослужащие подразделений беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 150 ударных гексакоптеров противника R-18, известных под названием «Баба-яга» в Харьковской области с начала октября», – сообщил начальник планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.
Офицер пояснил, что противник использует тяжелые гексакоптеры для доставки материальных средств. Российские посты наблюдения круглосуточно выявляют цели, после чего перехватчики поражают дроны ВСУ методом тарана или дистанционного подрыва боевой части. В результате детонации основные узлы аппаратов полностью выходят из строя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бойцы группировки «Север» уничтожили 37 пунктов управления дронами ВСУ. В субботу расчеты БПЛА поразили опорные пункты противника в Харьковской области. Также российские военные развернули бои за пять населенных пунктов в регионе.