Мирный житель пострадал в Донецке при атаке беспилотника

Российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет и центру обработки данных в Киеве и Киевской области, указало ведомство в Max.

В украинской столице поражены дата-центр «Дата групп», логистический узел «Файер Пойнт», выпускающий и хранящий комплектующие для беспилотников и ракетных двигателей, а также предприятие «Химволокно», производящее компоненты для боевых частей дронов.

Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо Киева, где хранились крылатые ракеты FP-5 и комплектующие к баллистическим ракетам FP-9. В Ирпене поражен завод «Планета пластик», выпускающий полимерные материалы для военных нужд.

Также ведомство сообщило о поражении сухогруза с грузами военного и двойного назначения в 130 км юго-западнее порта Одессы.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС России поразили Киев и Киевскую область, целями стали предприятия военной промышленности и центр обработки данных.

В субботу российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине.

В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.