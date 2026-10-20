Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Мирный житель пострадал в Донецке при атаке беспилотника
ТАСС: Мирный житель получил ранения при атаке БПЛА ВСУ в Донецке
В Донецке в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на объект общественного питания пострадал мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на объект общественного питания в Петровском районе пострадал мужчина 1980 года рождения», – сообщил Кулемзин, передает ТАСС.
По его словам, пострадавшему уже оказана квалифицированная медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинские военные атаковали энергетическую инфраструктуру ДНР сразу после завершения ремонтных работ.
В воскресенье часть республики осталась без электроснабжения в результате ударов со стороны ВСУ.
В прошлом месяце при атаках ударными дронами в ДНР один человек погиб и еще семеро получили ранения.