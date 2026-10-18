Значительная часть боев за Доброполье прошла в шахтах

Существенная часть боев за Доброполье в ДНР прошла в шахтах

Tекст: Вера Басилая

«В шахтах было множество боев из-за того, что они как раз находятся в начале населенника. Там несколько промзон и шахты. Успех получился по той причине, что они не ожидали», – пояснил Степанян.

Командир добавил, что морские пехотинцы заходили на территорию шахт в ночное время суток, где оперативно накапливали силы для массированного удара. Зачистка выработок от украинских военных проводилась отдельными группами, передает ТАСС.

Доброполье является крупным городом с развитой дорожной инфраструктурой, который ВСУ с 2014 года использовали для обеспечения логистики в северной части ДНР. Об освобождении населенного пункта 16 октября главе государства доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава ДНР Денис Пушилин отметил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.

Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при зачистке Доброполья.

В пятницу Минобороны показало кадры из взятого под контроль Доброполья.