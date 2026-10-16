ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по местам производства и хранения БПЛА, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 5695 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 263 235 беспилотников, 672 ЗРК, 31 251 танк и других бронемашин, 1790 боевых машин РСЗО, 36 738 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 686 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне ПВО России за сутки сбила четыре ракеты «Фламинго» и 342 украинских БПЛА.

В тот же день российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

Днем ранее средства ПВО за сутки уничтожили 1425 украинских дронов.