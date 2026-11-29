Tекст: Дмитрий Зубарев

Освобождение села Коломийцы открыло возможность для углубления наступления Вооруженных сил России. «Взятие под контроль данного населенного пункта позволяет создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь Днепропетровской области и обеспечить давление на оборонительные рубежи противника», – заявили в силовых структурах.

В ходе боев за населенный пункт военнослужащие зачистили более 400 строений и нанесли серьезный урон противнику, передает ТАСС. Было уничтожено свыше двух взводов украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, пять боевых бронированных машин, более 12 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и около 30 гексакоптеров.

Штурмовики 656-го мотострелкового полка 29-й армии группировки «Восток» смогли взять Коломийцы под контроль после форсирования реки Волчьей. Этому предшествовали тяжелые и продолжительные столкновения с подразделениями ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минобороны сообщило об установлении контроля над Коломийцами подразделениями группировки «Восток».

Ранее штурмовые подразделения зачистили до 200 строений при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области.

Также взятие населенного пункта Новое Поле дало возможность подготовить плацдарм для продвижения на стыке двух областей.