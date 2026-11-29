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В теле эксгумированной пациентки в Тверской области нашли носки и перчатки
РЕН ТВ: В Тверской области в теле умершей женщины обнаружили носки и перчатки
В Тверской области при эксгумации тела пациентки, умершей в 2023 году, обнаружили внутри носки и резиновые перчатки, передает РЕН ТВ.
Женщина скончалась в 2023 году после процедуры по откачиванию жидкости. Патологоанатом диагностировал у нее рак легкого четвертой стадии, однако родственники усомнились в диагнозе и добились эксгумации, сообщает РЕН ТВ.
В ходе повторного исследования в теле обнаружили носки и резиновые перчатки. Кроме того, на некоторых органах выявили повреждения, а часть тела, вопреки заключению, не была вскрыта.
«При повторном исследовании не нашли печень, а из 128 гистологических стекол сохранилось только 12», – говорится в публикации.
Дочь покойной предполагает, что во время процедуры медики повредили легкое и попытались скрыть ошибку. Уголовные дела в отношении врача и патологоанатома возбуждались и прекращались несколько раз.
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