РЕН ТВ: В Тверской области в теле умершей женщины обнаружили носки и перчатки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Женщина скончалась в 2023 году после процедуры по откачиванию жидкости. Патологоанатом диагностировал у нее рак легкого четвертой стадии, однако родственники усомнились в диагнозе и добились эксгумации, сообщает РЕН ТВ.

В ходе повторного исследования в теле обнаружили носки и резиновые перчатки. Кроме того, на некоторых органах выявили повреждения, а часть тела, вопреки заключению, не была вскрыта.

«При повторном исследовании не нашли печень, а из 128 гистологических стекол сохранилось только 12», – говорится в публикации.

Дочь покойной предполагает, что во время процедуры медики повредили легкое и попытались скрыть ошибку. Уголовные дела в отношении врача и патологоанатома возбуждались и прекращались несколько раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Волгоградской области приговорил врача и медсестру к длительным срокам лишения свободы за взятки при оформлении инвалидности.

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