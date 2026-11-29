Посол Вершинин назвал историю отношений Москвы и Анкары основой взаимопонимания

Tекст: Дарья Григоренко

Российский дипломат рассказал о посещении Измира, Коньи, Стамбула и других турецких городов, где он обратил внимание на исторические скрепы между странами, передает РИА «Новости».

«Увидел в этих городах исторические скрепы, которые связывают наши две страны. Всегда обращаю внимание на очень важный период становления современной Турции в начале XX века, когда Турция и молодая Россия были вместе, помогали друг другу, и создавалась атмосфера взаимопонимания. Она потом продолжилась, она сегодня продолжается, но ее нельзя, конечно, забывать», – рассказал Вершинин.

Дипломат сделал это заявление на полях 20-й сессии межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По его словам, речь идет о годах становления независимой Турции во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком. Тогда Россия оказала широкую поддержку, чтобы республика могла отстоять свой суверенитет и независимость.

В апреле 1920 года основатель Турецкой Республики Ататюрк направил письмо Владимиру Ленину. В нем он предложил установить дипломатические отношения с Советской Россией и попросил оказать помощь турецкому народу в борьбе с интервентами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу основатель турецкой Академии международной политики Озан Ормеджи назвал продление газовых контрактов между Москвой и Анкарой свидетельством прагматизма внешней политики республики.

В четверг вице-премьер России Александр Новак принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида в Турции.

На прошлой неделе глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о важности диалога между Россией, США и Китаем для предотвращения мировых кризисов.