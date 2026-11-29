ВС России поразили использовавшийся ВСУ мост через Днепр в Запорожье

Российские военные нанесли удар по мосту Преображенского в Запорожье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мост использовался для перевозки военных грузов в зону боевых действий в Донбассе для нужд Вооруженных сил Украины, передает Министерство обороны.

В ведомстве уточнили, что поражен автожелезнодорожный мост Преображенского, через который проходил важный логистический маршрут снабжения украинских подразделений на линии боевого соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти подконтрольного Киеву Запорожья сообщили о закрытии движения по мосту Преображенского после ударов российских авиабомб.

Также российские военные поразили вантовый мост в районе Запорожья с помощью беспилотников.

Кроме того, авиация сбросила корректируемые бомбы на еще один использовавшийся для украинской логистики мост.