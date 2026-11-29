На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.11 комментариев
Над Рязанской областью сбили четыре беспилотника
Губернатор Малков: Четыре беспилотника сбиты над Рязанской областью
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в ночь на воскресенье над территорией региона были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата.
В небе над Рязанской областью уничтожены четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА», – заявил он.
Малков уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рязанская область подверглась атаке более 200 беспилотных летательных аппаратов.
Также в результате налета украинских дронов в Милославском округе загорелись два частных дома.
Кроме того, противовоздушная оборона сбила над регионом один беспилотник.