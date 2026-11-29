На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.11 комментариев
Французский аналитик назвал традиционные ценности главным впечатлением от России
Французского аналитика Сорлина впечатлили традиционные ценности России
Основатель французского медиаресурса Divergence Politique и геополитический аналитик Фабрис Сорлин заявил, что Россия больше всего впечатляет его своей приверженностью традиционным ценностям.
«Традиционные ценности – это впечатляет меня больше всего. Россия четко определила, что такое традиционные ценности, и у нее хватило смелости сделать это. Ни одна страна Западной Европы не пошла на такой шаг», – заявил Сорлин, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия говорит о семье, вере, духовности, традициях, о преобладании нравственного и духовного над мирским и материальным и благодаря этому остается сплоченной, несмотря на внешние трудности и санкции.
«При этом я хочу подчеркнуть, что, несмотря ни на что, остаюсь французским патриотом. Я люблю Францию. Но мне чрезвычайно больно видеть, во что она превращается. Потому что сегодняшняя Россия – это вчерашняя Франция», – добавил аналитик, переехавший в Россию в 2015 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее геополитический аналитик Фабрис Сорлин назвал Россию новым Ноевым ковчегом для консервативных жителей Европы.
Также граждане Франции получили почти 200 специальных виз благодаря указу президента Владимира Путина о поддержке разделяющих российские идеалы иностранцев.
Кроме того, Россия и Франция обменялись осужденным за шпионаж французом и задержанным в Париже россиянином.