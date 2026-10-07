Премьер Франции признал наличие оснований для протестов школьников

Премьер Франции Лекорню признал наличие оснований для протестов учащихся

Tекст: Ольга Иванова

«Гнев молодежи не появился из ниоткуда. Задача правительства и политических партий заключается в восстановлении доверия, и это должно начаться с диалога. Молодежи было дано много разных обещаний, но они не были выполнены», – заявил Лекорню, передает ТАСС.

Премьер сообщил, что 12 ноября парламент рассмотрит новый бюджет национального образования. Он пообещал «действовать прагматично» и заверил, что власти не давали правоохранителям указаний о жестком подавлении протестов молодежи.

В ассоциации «Студенческий союз» выразили недовольство выступлением премьера, отметив отсутствие конкретных предложений. По их оценкам, на решение проблем – ветхих зданий лицеев, нехватки учителей и несбалансированного расписания – требуется не менее 10 млрд евро.

Кандидат в президенты от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сравнил происходящее с маем 1968 года, назвав это «самым мощным движением лицеистов и студентов» с тех пор. Тогда студенческие волнения привели к присоединению к протестам миллионов рабочих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

Во вторник во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников.

В понедельник было названо число пострадавших во время протестов во Франции школьников.