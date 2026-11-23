G1: Бразилец с болезнью Альцгеймера выжил после 11 дней в джунглях

Tекст: Вера Басилая

Пожилой мужчина пропал в лесистой местности в штате Амапа на севере Бразилии и был обнаружен спасателями примерно в десяти километрах от места исчезновения, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал G1.

По оставленным следам участники поисков установили, что дос Сантос пил воду из природных источников, питался плодами пальмы бурити и обустраивал для ночлега лежанки из листьев асаи. Из-за пространственной дезориентации пенсионер ходил по кругу, что позволило сузить зону поисков.

Обнаружить пропавшего помог характерный запах мочи рядом с одной из последних лежанок. «Он сидел в одном нижнем белье, сильно ослабленный, и уже не понимал, где находится», – рассказал рейнджер Нериван да Силва.

Родственники пояснили, что в прошлом мужчина много лет работал старателем и хорошо знал лесную среду. Сейчас спасенный находится в больнице под наблюдением врачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники полиции спасли 72-летнюю женщину после пяти дней в лесу в Оренбургской области.

В сентябре спасатели в Кировской области нашли питавшегося сырыми грибами 87-летнего пенсионера.

Летом заблудившийся в якутской тайге мужчина самостоятельно вышел к людям спустя месяц после исчезновения.