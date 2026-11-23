Tекст: Игорь Иножарский

План Гади Айзенкота предусматривает неожиданное заявление, что ему удалось сформировать правительство, после чего новый кабинет в течение нескольких дней будет вынесен на голосование о доверии в Кнессете, чтобы сократить период давления на будущих партнеров по коалиции, передает Israel National News со ссылкой на Kan News.

По данным издания, Айзенкот одновременно ведет три основных переговорных трека – с партией «Ликуд», с ультраортодоксальными партиями и с арабскими партиями, однако окончательных коалиционных соглашений пока нет. В переговорах с ультраортодоксами произошел сдвиг: вместо контактов через младших посредников начались прямые обсуждения между лидером «Наш дом – Израиль» Авигдором Либерманом и председателем блока «Еврейство Торы» Яаковом Ашерем.

Новая 4,5-часовая встреча представителей «Яшар» и «Ликуда» в воскресенье была посвящена требованиям о создании государственной комиссии расследования и отмене законов судебной реформы, но стороны не достигли согласия по ключевым вопросам. Представители «Яшар» отвергли предложение «Ликуда» заменить госкомиссию расследования альтернативными механизмами и отказались останавливать продвижение законопроектов об отмене судебной реформы в Кнессете.

Во время переговоров обсуждалась также тема призыва ультраортодоксов: «Яшар» согласилась говорить об этом с религиозными партиями, но отвергла рамки законопроекта о призыве, предложенного депутатом Боазом Бисмутом. При этом стороны заявили о совместном неприятии создания палестинского государства и в целом договорились о принципиальных положениях, включая определение Израиля как национального государства еврейского народа, а обсуждение возможной ротации на посту премьера было отложено, и политический источник заявил: «Пока Нетаньяху и Айзенкот сами не войдут в комнату, это всего лишь шоу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник переговоры между партиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Гади Айзенкота завершились безрезультатно. В воскресенье лидер израильской оппозиции Гади Айзенкот пригласил партию «Ликуд» исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху к переговорам о формировании коалиции. В начале месяца президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства.