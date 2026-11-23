Британия: Конфликт на Украине и победа Трампа требуют сближения Лондона с ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Милибэнд отметил, что Лондон в настоящее время не участвует в принятии решений ЕС, но вынужден соблюдать его правила для доступа на европейский рынок. Бизнес страдает из-за необходимости заполнять множество документов, так как Британия не интегрирована в продовольственный и сельскохозяйственный рынки ЕС, пишет The Guardian.

Глава МИД назвал эту ситуацию худшей из возможных и подчеркнул необходимость более тесной интеграции. Еще одной причиной сближения он назвал изменение мирового порядка с 2016 года, включая спецоперацию на Украине и дистанцирование США от Европы при президентстве Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Великобритании Энди Бернем прибыл в Брюссель для участия в первом официальном саммите с лидерами Евросоюза.

Ранее он заявил об ослаблении позиций страны на мировой арене из-за выхода из ЕС.

Также Financial Times сообщила о беспокойстве Европы из-за возможных требований Белого дома об оплате восстановления Украины.