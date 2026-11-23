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Солнечная активность снизилась до нуля
ИКИ РАН: Солнечная активность снизилась до нуля
Активность на Солнце снизилась до нуля, однако затишье вряд ли продлится долго, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Солнечная активность все-таки с нескольких попыток, но ушла в полный ноль. За последние двое суток на Солнце не произошло ни одной вспышки категории C и выше», – сообщили в лаборатории, передает ТАСС.
Как пояснили специалисты, Солнце по-прежнему находится на достаточно высокой стадии цикла активности, поэтому нынешнее затишье, вероятно, будет непродолжительным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев назвал маловероятными мощные вспышки на Солнце до конца года.
В четверг на звезде зафиксировали вторую по мощности за ноябрь вспышку балла M2.4.
На Земле произошла магнитная буря небольшой мощности.