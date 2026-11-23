Tекст: Игорь Иножарский

Общие выборы в Испании, назначенные на 29 ноября, могут привести к формированию в Мадриде правого правительства, тогда как в Стране Басков соцопросы фиксируют резкий рост влияния левой сепаратистской коалиции EH Bildu, пишет Politico.

Согласно октябрьскому опросу социологической службы баскского правительства, EH Bildu прогнозируют семь из 18 мест Страны Басков в конгрессе Испании, тогда как традиционно доминировавшая Баскская националистическая партия (PNV) может получить лишь четыре мандата и лишиться собственной парламентской группы – это будет ее худший результат со времени перехода Испании к демократии.

Элехабарриета объяснил успех EH Bildu тем, что большинство жителей региона сочетают прогрессивные взгляды с поддержкой суверенитета, а сама коалиция всё больше делает упор на социально-экономическую повестку – жилье, занятость и здравоохранение, дистанцируясь от наследия вооруженной борьбы ЭТА, прекратившей деятельность в 2018 году.

Правые силы Испании, включая Народную партию и движение Vox, рассматривают EH Bildu как «наследника ЭТА», добиваются запрета партий, продвигающих независимость или нелегальные референдумы, и выступают за сворачивание языковых и автономных прав Страны Басков; в ответ Элехабарриета пообещал жесткое сопротивление: «Если они атакуют нас, если попытаются подорвать наше самоуправление или саботировать нашу политическую деятельность, они натолкнутся на стену – не только со стороны EH Bildu, но и со стороны всего баскского общества».

Политолог Ева Сильван отметила, что коалиция прошла «осознанную эволюцию» после успеха партии Podemos в 2015 году и сумела привлечь левый электорат, не связанный с национализмом, тогда как PNV старается ответить на вызов, подчеркивая свою социальную прогрессивность при сохранении традиционно осторожной экономической линии и связей с бизнес-элитой региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце газета Politico со ссылкой на экспертов спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности. Правый разворот в Европе назвали маловероятным на фоне усиления левых радикальных сил и поддержки со стороны мигрантов. В сентябре победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в Саксонии-Анхальт встревожила Европу из-за риска роста влияния правых перед выборами 2027 года во Франции, Италии и Испании.