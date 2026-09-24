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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    3 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    30 комментариев
    24 сентября 2026, 23:25 • Новости дня

    В Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться

    В Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Маловероятно, но уже нельзя исключать, что Россия вторгнется в страну НАТО, предупреждает датская служба военной разведки (FE), тогда как датская служба безопасности и разведки (PET) предупреждает об усилении российских шпионов.

    «Мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществит полномасштабное вторжение в страну НАТО», – приводит слова главы датская служба военной разведки (FE) Томаса Аренкеля издание Sweden Herald.

    Служба заявляет, что исключать ничего нельзя, к тому же ожидается, что в ближайшие месяцы Россия активизирует свою гибридную войну, считают датские разведчики.

    Министр обороны Йеппе Бруус описывает ситуацию как «более серьезную, чем когда-либо со времен окончания холодной войны».

    Действия Бруус и Аренкель подчеркивают, что нет никаких признаков того, что военное нападение на Данию неизбежно, но обещают больше укрепить сотрудничество с союзниками страны.

    По оценкам FE, России потребуется не менее шести месяцев, чтобы подготовить полномасштабное вторжение в страну НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Постпред США Уитакер призвал НАТО не преувеличивать угрозу со стороны России.

    Однако Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    24 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал экономику Европы взрывоопасным финансовым коктейлем

    Дмитриев назвал экономику Европы и Британии взрывоопасным финансовым коктейлем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сочетание роста долга и стоимости его обслуживания в Европе и Британии как взрывоопасный финансовый коктейль.

    Как указал Дмитриев, одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания у Британии и Европы является взрывоопасным для них финансовым коктейлем, передает ТАСС.

    «Государственный долг стран ОЭСР вдвое превышает уровень, наблюдавшийся до кризиса 2008 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла 15-летнего максимума, а 30-летних облигаций Франции – максимума за 23 года. Одновременный рост объема долга и стоимости его обслуживания – это взрывоопасный финансовый коктейль», – уточнил он.

    Свои слова о рисках роста соответствующих долговых показателей у Британии и стран Европы Дмитриев назвал уроком финансовой грамотности для разжигающих войну брюссельских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил сокращение возможностей Евросоюза по спонсированию военных конфликтов.

    Советник президента Антон Кобяков предрек наступление масштабного долгового кризиса в странах Европы и США.

    Издание Politico оценило негативное влияние американского государственного долга на бюджеты европейских стран.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    24 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Снижение поставок из России взвинтило цены на топливо в Европе

    Unem: Высокие цены на топливо в Европе связаны с дефицитом российских ресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокие цены на топливо в Европе обусловлены снижением поставок нефтепродуктов из России. Президент профессионального союза Unem Джанни Мурано пояснил, что стоимость бензина и дизеля зависит не столько от сырья, сколько от ситуации на международных рынках.

    «Цена бензина и дизеля не зависит только от стоимости сырья, но больше от ситуации на международных рынках нефтепродуктов», – отметил глава организации. Он подчеркнул, что рынок нефтепродуктов значительно уже рынка нефти, а поставки из России и с Ближнего Востока заметно сократились, передает ТАСС.

    За последние 15 лет Европа потеряла 20% мощностей по переработке сырья, закрыв более 30 заводов. В результате возник дефицит в 4-5 млн баррелей в день. Эта нехватка сопоставима с совместным потреблением Италии и Франции.

    Среди других причин высоких цен эксперт выделил инфляцию и курс евро к доллару. По данным министерства по делам предприятий, сейчас литр бензина в Италии стоит 2,154 евро, а дизеля – 2,33 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский регион грядущей зимой столкнется с серьезной нехваткой нефтепродуктов.

    Власти Италии предупредили об истощении финансовых ресурсов для сдерживания роста цен на автомобильное топливо.

    Глава компании Total Energies Патрик Пуяннэ связал дефицит дизеля с ограничениями на импорт произведенных из российской нефти продуктов.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    24 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Западные издательства прекратили публиковать русскую классику

    Издательства стран Запада прекратили выпускать переводы русской классики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные издательства под политическим давлением отказались от публикации переводов русской классики и произведений современных отечественных авторов.

    Издательства в недружественных странах Запада под давлением властей прекратили публиковать переводы произведений современных российских авторов и классиков отечественной литературы. Об этом сообщил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев на сессии «Культура без границ» Петербургского международного форума объединенных культур, пишет РИА «Новости».

    «Под большим государственным давлением издательства США, Канады, Британии и других стран Западной Европы, включая Германию и Австрию, прекратили публиковать произведения не только современных российских писателей, но даже классиков», – сказал Григорьев.

    По его словам, если в 2020–2021 годах в издательствах Йельского и Колумбийского университетов вышли два новых перевода «Анны Карениной», то спустя пару лет профессиональные переводчики русской литературы на английский язык остались без работы. Издательства перестали интересоваться современным литературным процессом в России, из-за чего некоторые специалисты, включая известного переводчика Александра Ницберга, были вынуждены вернуться в страну.

    Григорьев назвал происходящее попыткой государственного давления на гуманитарные институции с целью нивелировать русскую культуру. Он отметил, что еще пять лет назад в англосаксонском мире наметился тренд на замещение русской литературы, однако выразил сомнение в его успехе.

    Несмотря на заморозку отношений с западным миром, интерес к русской литературе проявляют новые страны, добавил Григорьев. Последняя Московская международная книжная ярмарка показала заинтересованность в сотрудничестве со стороны Катара, Саудовской Аравии и Китая. При этом культурные связи сохраняются с Францией и Италией, заключил глава департамента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский переводчик Александр Ницберг переехал в Россию из-за жестких ограничений свободы слова в Европе.

    Ранее этот специалист назвал Федора Достоевского самым читаемым русским автором среди немецкоязычной аудитории.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал попытки Запада перечеркнуть отечественную культуру печальным явлением.

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    24 сентября 2026, 13:18 • Новости дня
    ЕБРР сообщил о росте числа банкротств в Европе

    ЕБРР: Число банкротств в Европе начало возвращаться к допандемийному уровню

    Tекст: Мария Иванова

    В Европе вновь увеличилось число банкротств, что связано со снижением их количества в период пандемии из-за мер государственной поддержки, сообщил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

    Последние данные показывают рост числа заявлений о банкротстве по всей Европе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад ЕБРР Regional Economic Prospects.

    Как отмечается в обзоре, в период пандемии число банкротств резко сократилось из-за мер господдержки и других факторов, поэтому текущий рост отражает нормализацию динамики.

    В 2025 году количество заявлений о банкротстве в государствах ЕС, являющихся участниками ЕБРР, превысило средний показатель за 2021–2024 годы на 4,7%, а в развитых экономиках ЕС – на 16,4%. Впрочем, эти показатели все равно оказались ниже уровня 2019 года.

    В семи из 11 стран группы ЕБРР-ЕС число банкротств превысило средний уровень 2021–2024 годов, при этом во Франции и Германии рост составил более 40%.

    В странах присутствия ЕБРР в Евросоюзе наибольший рост числа банкротств зафиксирован в транспортном секторе, сфере информационно-коммуникационных технологий, розничной торговле, промышленности и строительстве. В развитых странах ЕС банкротства в основном сконцентрированы в сфере гостиничных и деловых услуг, а также транспорта и коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол в Брюсселе заявил о деградации экономики ЕС и НАТО из-за милитаризации.

    В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о скором банкротстве Европы без российской нефти.

    В прошлом году глава Euroclear Валери Урбен сообщила об угрозе банкротства депозитария из-за плана ЕС по замороженным активам России.

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    24 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Прокуратура арестовала дом экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость бывшего кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску в связи с делом о создании преступной группы и крупном мошенничестве, сообщило управление прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT).

    «24 сентября 2026 года прокуратура Управления по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью и терроризмом распорядилась о проведении превентивной меры в виде ареста имущества, расположенного в коммуне Могошоая, округ Илфов, принадлежащего 64-летнему обвиняемому, находящемуся под следствием по обвинению в совершении преступлений, связанных с формированием организованной преступной группы и мошенничеством особо тяжкого характера, в непрерывном порядке», – приводит РИА «Новости» заявление DIICOT.

    Судебные источники подтверждают, что вилла в коммуне Могошоая принадлежит Джеорджеску. Накануне управление по борьбе с оргпреступностью сообщило о его задержании по подозрению в создании преступной группы и крупном мошенничестве, после чего политик был помещен под судебный контроль.

    По информации румынской прессы, ущерб от предполагаемых действий оценивается более чем в 1,1 млн евро. В материалах дела упоминаются еще два гражданина Румынии и один итальянец. Следствие считает Джеорджеску координатором этой группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские следователи задержали Кэлина Джеорджеску по подозрению в создании преступной группы.

    Ранее суд запретил политику покидать страну в течение 60 дней. Американский предприниматель Илон Маск назвал преследование экс-кандидата в президенты полным бардаком.

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    24 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Россиянка Чумгалакова победила украинку в финале чемпионата Европы по боксу

    Россиянка Чумгалакова победила украинку Охоту в финале ЧЕ по боксу

    Россиянка Чумгалакова победила украинку в финале чемпионата Европы по боксу
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская спортсменка Юлия Чумгалакова одержала победу над украинкой Анной Охотой в финале чемпионата Европы по боксу.

    В решающем поединке весовой категории до 48 кг она оказалась сильнее украинки Анны Охоты, передает РИА «Новости». Для 28-летней Чумгалаковой эта победа принесла третий титул чемпионки Европы в карьере. Кроме того, в ее активе есть серебряная медаль чемпионата мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA).

    Соревнования в столице Болгарии проходят под эгидой организации World Boxing и завершатся 25 сентября. Российская национальная команда выступает на турнире со своим флагом и гимном.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    До этого отечественные боксеры получили допуск к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе.

    В прошлом году Юлия Чумгалакова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Сербии.

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    24 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 878 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, почти достигнув отметки в 878 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 869,1 доллара. Позже показатель составил 877,5 доллара, пишет РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 850,1 доллара за тысячу кубометров.

    В августе цены на газ впервые за пять месяцев превысили 800 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили отметку в 900 долларов, а в середине месяца ненадолго достигали 1000 долларов.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе к 22 сентября превысила 70%. Однако это самый низкий уровень для этого времени года за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе замедлили падение. В тот же день котировки снизились почти на 3%.

    Во вторник цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе опускалась до 844 долларов.

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    24 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    США отказались осуждать антиизраильские санкции европейских стран

    США отказались от подготовленного заявления против антиизраильских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США отвергла подготовленный американскими дипломатами документ, критикующий планы Британии и Франции запретить импорт товаров из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, документ от имени госсекретаря Марко Рубио датировался 8 сентября, однако так и не был опубликован из-за позиции Белого дома. Вместо резкой критики дипломат ограничился сдержанными комментариями, передает ТАСС.

    Ситуация демонстрирует серьезный раскол в американских внешнеполитических кругах. Разногласия касаются поддержки правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и затрагивают внутренние дискуссии в Республиканской партии.

    В начале сентября Британия анонсировала запрет на ввоз продукции из израильских поселений. Вскоре глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о намерении Парижа разорвать торговые связи с этими территориями. Ожидается, что к инициативе присоединятся еще десять государств.

    Вашингтон воздержался от официального осуждения европейских партнеров. Единственным американским чиновником, публично раскритиковавшим эти действия, стал посол США в Израиле Майк Хакаби.

    Белый дом решил не вмешиваться в санкционную политику союзников против израильских поселенцев.

    Администрация США не стала возражать против британских ограничений в отношении Западного берега реки Иордан.

    В августе ряд западных стран резко осудил планы Израиля по строительству нового жилья на палестинских территориях.

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    24 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Эксперты оценили ущерб европейской экономике от летней жары

    Allianz: Летняя жара обошлась экономике Европы в 113 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экстремально высокие летние температуры привели к сокращению объема европейской экономики на 113 млрд евро в текущем году из-за падения производительности труда, сообщила новостная служба Tagesschau со ссылкой на исследование страховой группы Allianz.

    Аномальная жара летом 2026 года обошлась европейской экономике в 113 млрд евро, передает РИА «Новости». Наибольший урон зафиксирован в Италии, где потери составили 28 млрд евро. Германия заняла второе место с ущербом в 25 млрд евро.

    «Летняя волна жары привела к сокращению объема европейской экономики в текущем году на 113 млрд евро», – отмечается в исследовании страховой группы Allianz. На третьем месте расположилась Франция, ВВП которой снизился на 20 млрд евро. В целом Европа потеряла почти 0,5% ожидаемого ВВП.

    Экономисты объясняют такие показатели резким снижением производительности труда из-за экстремальных температур. Также сказались длительные перерывы на производствах и рост числа больничных. Кроме того, инфраструктура стран понесла прямые убытки от сопутствующих штормов и наводнений.

    В Германии ущерб от природных катаклизмов за последние пять лет оценен в 50 млрд евро. Климатические потери в регионе сейчас в среднем вдвое превышают показатели 2000–2019 годов. Из-за последствий жары в ФРГ скончались почти 12 тыс. человек, что стало рекордом.

    Минувшее лето в Западной Европе стало самым теплым в истории метеонаблюдений.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о гибели 35 тыс. человек от аномальных температур.

    Нидерландский банк Triodos оценил возможные потери экономики Евросоюза из-за засухи в 180 млрд евро.

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    24 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС

    Еврокомиссар Кубилюс признал провал военных проектов ЕС

    В Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами при реализации совместных оборонных программ и нехваткой сырья для производства вооружений, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

    Кубилюс признал наличие серьезных проблем в совместных военных программах Евросоюза и дефицит критически важного сырья для перевооружения, передает ТАСС. В качестве примеров неудач он привел разработку европейского истребителя и танка.

    «Все помнят неудачи с проектами европейского истребителя или европейского танка», – сказал еврокомиссар. Он отметил неэффективность механизма оборонного сотрудничества Евросоюза PESCO. По его словам, кооперация часто тормозится из-за проблем управления, национального эгоизма и технических сложностей, а промышленность не успевает за военными нуждами.

    Дополнительной преградой для перевооружения стала нехватка критически важных материалов. Еврокомиссар подчеркнул дефицит нитроцеллюлозы для взрывчатки и магнитных материалов для двигателей беспилотников. Несмотря на трудности, он призвал бизнес готовиться к крупным военным контрактам, оценив потенциальные траты стран Евросоюза на оборону до 2035 года почти в 7 трлн евро.

    Ранее еврокомиссар Андрюс Кубилюс признал значительное отставание Евросоюза от России в производстве вооружений.

    Позже политик призвал европейские страны передать Киеву все имеющиеся арсеналы из-за нехватки производственных мощностей.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.

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    24 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение

    Оборонное агентство ЕС призвало страны ускорить перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно краткому изложению доклада ЕС, подготовленного для лидеров блока, Европейский союз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы достичь своей цели – быть готовым к обороне к 2030 году.

    В своем первом ежегодном докладе о готовности обороны Европейское оборонное агентство заявило, что нынешние планы стран-членов ЕС «по всей видимости, не соответствуют» цели по заполнению пробелов в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, наземные боевые действия, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотные летательные аппараты, передает Reuters.

    «Для решения проблем, связанных с напряженной и ухудшающейся обстановкой в ​​сфере безопасности, а также с угрозой, исходящей от России, необходимо двигаться дальше и значительно быстрее, чем сейчас, чтобы достичь оборонной готовности к 2030 году», – заявило агентство ЕС.

    В 2025 году лидеры 27 стран ЕС заказали этот доклад для оценки прогресса в их стремлении укрепить обороноспособность Европы.

    Ожидается, что в понедельник, 28 сентября, министры обороны ЕС обсудят доклад оборонного ведомства в Брюсселе, после чего он будет представлен лидерам блока.

    «Нынешний импульс и увеличение инвестиций пока не приводят к созданию достаточно боеспособных, устойчивых и совместимых сил, а также сохраняются критические пробелы в возможностях. Достигнутых на данный момент результатов, хотя и беспрецедентных, пока недостаточно», – сказано в предварительном резюме оборонного ведомства ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о подготовке России к конфликту с НАТО вымыслом.

    Постпред США Уитакер призвал НАТО не преувеличивать угрозу со стороны России.

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    24 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Российский боксер Карманов завоевал золото на чемпионате Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественный атлет Дмитрий Карманов одержал победу в финале чемпионата Европы по боксу, одолев французского соперника Жуниора Тада.

    Спортсмен добыл золотую медаль в весовой категории до 85 кг, передает РИА «Новости». В финальном бою он оказался сильнее представителя Франции.

    Новому чемпиону 23 года, ранее он неоднократно становился призером национальных соревнований. Текущий турнир в Софии проходит под эгидой организации World Boxing и продлится до 25 сентября.

    Важной деталью соревнований стало то, что отечественная сборная выступает на международном ринге с национальным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же турнире россиянка Юлия Чумгалакова победила в финале весовой категории до 48 кг.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    В апреле отечественные боксеры получили допуск к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе.

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