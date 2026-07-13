В Кремле: Попытки задавить российскую культуру имеют место повсеместно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков прокомментировал ситуацию вокруг отмены финансирования Венецианской биеннале, передает РИА «Новости». Ранее Еврокомиссия рекомендовала лишить выставку гранта в размере двух млн евро из-за возобновления работы павильона РФ.

«Разумеется, попытки задавить российскую культуру и любые проявления российской культуры на Западе, они имеют место, имеют место повсеместно, к сожалению. Это печальное явление – попытки перечеркнуть российскую культуру, одну из богатейших цивилизационных культур на Земле», – заявил представитель Кремля.

Он добавил, что отечественное наследие всегда служило источником взаимного обогащения для многих стран. Представитель Кремля также выразил признательность тем организаторам биеннале, которые сохраняют готовность к сотрудничеству, оставаясь свободными от доминирующей в Европе зашоренности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта на два миллиона евро из-за российского павильона.

Позже европейские власти обвинили Италию в неуважении ценностей Евросоюза на фоне возвращения Москвы на выставку.

В ответ министр культуры Словении Астра Вречко назвала позицию Брюсселя двуличной.