Словения обвинила ЕК в двуличии из-за требования исключить Россию из биеннале
Словенский министр культуры Астра Вречко осудила требование Брюсселя исключить Россию из Венецианской биеннале, указав на одновременное участие Израиля и назвав позицию ЕС двуличной.
Глава минкульта Словении Астра Вречко выступила против требования Еврокомиссии исключить Россию из Венецианской биеннале современного искусства, передает РИА «Новости».
«Словения не поддержала исключение РФ по двум причинам», – заявила она на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. По ее словам, политика не должна вмешиваться в решения жюри и профессионалов, а позиция Евросоюза демонстрирует двуличие.
Вречко напомнила, что ЕС не предложил аналогичных мер в отношении Израиля, тогда как Словения настаивала на одинаковом подходе, считая, что Израиль ведет геноцид.
Она также поддержала решение Радио и телевидения Словении бойкотировать конкурс Eurovision из-за участия Израиля и указала на гибель женщин, детей и других мирных жителей в секторе Газа.
Россия участвует в 61-й Венецианской биеннале после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом «Дерево укоренено в небе». Конфликт вокруг ее присутствия обострился после заявления Минкультуры Италии о том, что руководство выставки само решило вернуть Россию, на фоне чего жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды.
Пятеро членов жюри, которые должны были выбрать лауреатов премий «Золотой лев» и «Серебряный лев» среди 110 участников, объявили о намерении не награждать страны, участвующие в вооруженных конфликтах. В конце апреля жюри подало в отставку, а Фонд выставки перенес церемонию награждения с 9 мая на воскресенье, 22 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия обвинила Италию в несоблюдении санкций и неуважении ценностей ЕС из-за возвращения России на Венецианскую биеннале.
Еврокомиссия запросила у правительства Италии дополнительные разъяснения о соблюдении санкций в связи с работой российского павильона на Венецианской биеннале.
