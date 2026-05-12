Подведены итоги Всероссийской акции «Цифровой диктант»
В Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» прошел круглый стол, посвященный итогам Всероссийской акции «Цифровой диктант».
В онлайн-тестировании приняли участие более 52 тыс. человек из всех 89 регионов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Акция стала одним из крупнейших просветительских мероприятий по цифровой грамотности, реализуемых в рамках федерального проекта «Цифровая Россия».
Федеральный координатор проекта Антон Немкин подчеркнул: «Цифровой диктант» стал зеркалом – объективным срезом цифровых компетенций граждан. Он отметил, что уровень цифровой грамотности в целом уверенный, но крайне неоднородный – есть сильные компетенции, но и проблемные зоны, которым необходимо уделить особое внимание. Немкин предложил усилить и обновить «Школу цифровой грамотности», а также запустить инициативу «Цифровой пенсионер» для обучения старшего поколения базовым ИТ-навыкам.
Врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин сообщил, что на портале «Госуслуги» регулярно размещаются материалы по цифровой грамотности, а министерство работает над комплексной концепцией повышения уровня цифровой грамотности и созданием репозитория профилактических материалов, в том числе через чат-бот в национальном мессенджере Max. Хасин подчеркнул, что реализация подобных проектов возможна только благодаря слаженной работе государства, бизнеса и общества.
Особое внимание цифровому образованию уделяет и «Союз пенсионеров России», организуя очные площадки для диктанта и чемпионаты по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В регионах также реализуются проекты по обучению цифровой безопасности и развитию ИТ-компетенций с раннего возраста – например, в Белгородской области вовлечены все детские сады, школы и колледжи, а амбассадорами проекта уже стали 8 тыс. преподавателей.
Бизнес и образовательные сообщества активно участвуют в развитии цифровой культуры. ГК «Солар» совместно с Минцифры и СПбГУТ реализует программы кибергигиены, «Авито» инвестирует в образовательные проекты, а «Школа 21» в Омской области готовит специалистов по информационной безопасности. Эксперты сошлись во мнении, что необходимо перейти от цифровой гигиены к формированию устойчивой цифровой культуры и запустить федеральный проект для повышения цифровой грамотности старшего поколения. Реализацией займутся «Цифровая Россия» и ведущие ИТ-компании страны.