Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Создатель облика кроссоверов BMW Леклерк получил российское гражданство
Путин предоставил гражданство бывшему шеф-дизайнеру BMW M Леклерку
Президент Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку.
Владимир Путин подписал документ о выдаче паспорта РФ Пьеру Леклерку, передает РИА «Новости». Выдающийся специалист родился 29 июля 1972 года в Бельгии.
На протяжении 13 лет бельгиец трудился в баварском концерне BMW. В период с 2000 по 2013 год он создал дизайн известных кроссоверов X5 и X6. Также специалист занимал пост шеф-дизайнера спортивного подразделения BMW M.
После ухода из немецкой компании Леклерк продолжил профессиональную деятельность в Азии. Он успешно работал в китайском автомобильном концерне Great Wall Motors, а затем перешел в корейскую компанию KIA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года бывший боец UFC Франсимар Баррозу попросил предоставить ему российское гражданство.
Весной 2025 года паспорт гражданина России получил шеф-повар из Германии Максим Житников.
До этого президент подписал указ о принятии в гражданство разработчика электромобиля «Атом» Харальда Грюбеля.