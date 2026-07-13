Создатель облика кроссоверов BMW Леклерк получил российское гражданство

Путин предоставил гражданство бывшему шеф-дизайнеру BMW M Леклерку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Путин подписал документ о выдаче паспорта РФ Пьеру Леклерку, передает РИА «Новости». Выдающийся специалист родился 29 июля 1972 года в Бельгии.

На протяжении 13 лет бельгиец трудился в баварском концерне BMW. В период с 2000 по 2013 год он создал дизайн известных кроссоверов X5 и X6. Также специалист занимал пост шеф-дизайнера спортивного подразделения BMW M.

После ухода из немецкой компании Леклерк продолжил профессиональную деятельность в Азии. Он успешно работал в китайском автомобильном концерне Great Wall Motors, а затем перешел в корейскую компанию KIA.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года бывший боец UFC Франсимар Баррозу попросил предоставить ему российское гражданство.

Весной 2025 года паспорт гражданина России получил шеф-повар из Германии Максим Житников.

До этого президент подписал указ о принятии в гражданство разработчика электромобиля «Атом» Харальда Грюбеля.