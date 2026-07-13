Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
МИД Ирана заявил об отсутствии скорби по американскому сенатору Грэму
МИД Ирана: Никто не будет скорбеть из-за смерти Линдси Грэма
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что кончина американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) не вызовет сожаления в мире.
Выступая на пресс-конференции, дипломат подчеркнул отношение к политику, передает РИА «Новости».
«Свободные люди мира не будут скорбеть по человеку, философия которого выстраивалась на основе агрессии, войны, запугивании и поддержке геноцида в регионе... Смерть этого радикального сенатора не расстроит ни одного свободного человека», – сказал Багаи.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что политическая линия сенатора строилась на радикальных взглядах. Багаи добавил, что поддержка конфликтов и агрессивная риторика сделали политика фигурой, по которой не будут скучать.
Напомним, американский сенатор Линдси Грэм умер от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
Ранее Росфинмониторинг внес этого политика в перечень террористов и экстремистов.
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