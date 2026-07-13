МИД Ирана заявил об отсутствии скорби по американскому сенатору Грэму

МИД Ирана: Никто не будет скорбеть из-за смерти Линдси Грэма

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на пресс-конференции, дипломат подчеркнул отношение к политику, передает РИА «Новости».

«Свободные люди мира не будут скорбеть по человеку, философия которого выстраивалась на основе агрессии, войны, запугивании и поддержке геноцида в регионе... Смерть этого радикального сенатора не расстроит ни одного свободного человека», – сказал Багаи.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что политическая линия сенатора строилась на радикальных взглядах. Багаи добавил, что поддержка конфликтов и агрессивная риторика сделали политика фигурой, по которой не будут скучать.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм умер от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

Ранее Росфинмониторинг внес этого политика в перечень террористов и экстремистов.

Уход из жизни республиканца оставил украинское руководство без важнейшего лоббиста в Вашингтоне.