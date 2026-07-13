  • Новость часаПутин: Россия будет идти только вперед
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
    Путин пообщался со спасшим 23 человека при паводке мальчиком из Дагестана
    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области
    Боксера Цзю вызвали на очную ставку из-за пропавших миллионов
    Путин: Россию ждет победа
    Путин: Россия ответит на удары противника зеркально и в несколько раз мощнее
    Путин наградил охранников Старобельского колледжа за спасение студентов
    Посла Германии в России Ламбсдорфа вызвали в МИД
    Евросоюз ввел санкции против группы «российских хакеров» Turla
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    17 комментариев
    13 июля 2026, 16:04 • Новости дня

    Путин наградил охранников Старобельского колледжа за спасение студентов

    Путин наградил охранников Старобельского колледжа за спасение студентов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил кубками Общероссийского народного фронта жвух охранников колледжа в Старобельске, которые спасли десятки студентов во время атаки ВСУ.

    Глава государства вручил награды победителям специальной номинации «Все для Победы» на сцене зала пленарных заседаний Национального центра «Россия», передает ТАСС. В числе отмеченных оказались Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, чьи самоотверженные действия помогли спасти 30 человек.

    Васильченко и Тараскин «до последнего не покидали обстреливаемую территорию», несмотря на сохранявшуюся угрозу. Под непрекращающимся огнем они открывали все входы и ворота, чтобы студенты могли как можно быстрее покинуть здание. Кроме того, охранники вынесли на руках двух девушек, получивших ранения ног, и доставили их в безопасное место.

    Награды в специальной номинации получили и другие участники церемонии. В их числе – житель Дагестана Шамиль Устарбеков. Несмотря на расстройство аутистического спектра, во время паводка он бросился на помощь людям, которых уносило течением. Сам подросток также оказался в воде, после чего его нашли лишь спустя несколько дней.

    Еще одним лауреатом стала семья военнослужащего Пожярскене, которая собрала более шести млн рублей для оказания помощи российским бойцам. Кубки победителям специальной номинации вручил лично президент России Владимир Путин.

    Ранее Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил главе государства об использовании ВСУ 16 дронов для атаки на учебное заведение. Власти республики объявили дни траура в память о 21 погибшем человеке.

    11 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию

    Украинская биатлонистка Журавок переехала в Россию для работы тренером

    Украинская биатлонистка Журавок объяснила решение переехать в Россию
    @ imago sportfotodienst/Imago/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская биатлонистка Юлия Журавок вернулась на историческую родину, устроившись работать наставником в российскую спортивную школу ради спокойного будущего своего ребенка.

    31-летняя биатлонистка с Украины Юлия Журавок переехала в Россию. О смене места жительства она рассказала в соцсетях, пишет ТАСС. В конце мая пресс-служба российской школы «Катай технично» сообщила о назначении 31-летней спортсменки на должность тренера.

    «Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребенка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует», – написала биатлонистка.

    Девушка добавила, что сделала осознанный выбор переехать туда, где востребованы ее знания. Она также подчеркнула, что право судить ее имеют лишь те люди, которые поддерживали спортсменку в тяжелые времена. Журавок напомнила, что родилась в кузбасском городе Анжеро-Судженск.

    За свою карьеру в составе сборной Украины биатлонистка стала чемпионкой Европы 2018 года в смешанной эстафете. Кроме того, она завоевала бронзовую медаль мирового первенства 2017 года в аналогичной дисциплине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская прыгунья в воду София Лыскун приняла российское гражданство. Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Юлий Лаврухин переехал в Белоруссию. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал в Россию.

    Комментарии (7)
    11 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    ВС России уничтожили пытавшуюся бежать роту ВСУ у Красного Лимана
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие предприняли неудачную ночную попытку прорыва из окружения у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, однако были обнаружены и ликвидированы комбинированными ударами, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что солдаты ВСУ в ночное время попытались выйти из окружения, но были выявлены разведорганами российской армии и уничтожены комбинированными ударами.

    Эксперт добавил, что военнослужащие ВСУ практически перестали добровольно сдаваться в плен. Это связано со страхом расправы над их семьями со стороны украинских силовиков.

    «Сейчас украинские боевики в принципе очень редко сдаются в плен. Это единичные случаи сдачи в плен. Случаев, когда они сдавались в плен целыми подразделениями, уже просто нет», – сказал он.

    Он пояснил, что командование поставило солдат в жесткие рамки, используя шантаж и террор для удержания войск на линии соприкосновения.

    «Если украинский боевик самовольно сдался в плен, то карательные меры возлагаются не только на этого военнослужащего, но и на его близких и родственников. <...> У каждого военнослужащего есть родственники, близкие, дети – на них оказывается колоссальнейшее давление», – подчеркнул Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко в начале месяца сообщал, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами. Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ. Российские войска развили наступление западнее Красного Лимана.


    Комментарии (6)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    Минюст признал политика Надеждина иностранным агентом
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов именем политика Бориса Надеждина.

    В ведомстве пояснили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

    «Б. Б. Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – отмечается в сообщении на сайте Минюста.

    Кроме того, политик распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, политике государства и избирательной системе. Также он призывал граждан к участию в несогласованных акциях протеста и пикетах.

    В июле прошлого года суд отказал признанному банкротом политику в сохранении личного автомобиля. В 2024 году Верховный суд России отклонил иск Надеждина к Центральной избирательной комиссии.

    В феврале текущего года Минюст внес в реестр иностранных агентов еще трех российских политических деятелей.

    Комментарии (20)
    13 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»

    Депутат Колесник: Попытка Украины атаковать военные аэродромы – продолжение операции «Паутина»

    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев попыткой атаки на стратегические аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях преследовал несколько целей. Первая – всколыхнуть в российском обществе пессимистичные настроения. Вторая – парализовать работу стратегической авиации России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ФСБ сообщили, что Украина хотела атаковать аэродромы 24 FPV-дронами.

    «Киев сосредоточился на террористическом применении БПЛА. Вместе с тем, поскольку дальность полета беспилотных аппаратов ограничена, противник активно обращается к тактике контрабандистов», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, в том, что украинские спецслужбы на беспилотниках и аэростатах забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами, которые позднее перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, нет ничего нового.

    «Приемы со специальными перегородками в фурах и других машинах – известный метод контрабандистов. Видимо, у Украины в этом большой опыт», – добавил парламентарий. Собеседник высоко оценил работу сотрудников ФСБ, которые отследили передвижения исполнителей и пособников сорванных терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

    По его мнению, Киев преследовал несколько целей. «Первая – вызвать в российском обществе пессимистичные настроения, посеять панику. Вторая – лишить Россию возможности использовать свои аэродромы, парализовать работу стратегической авиации», – рассуждает Колесник. На этом фоне он упомянул недавние сообщения о том, что НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по выводу из строя российских авиабаз.

    Депутат полагает, что предотвращенные теракты – продолжение украинской операции «Паутина». Он напомнил, что в июне 2025 года беспилотники атаковали российские военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Тогда для перевозки и запуска дронов использовались фуры. «Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», – подчеркнул собеседник.

    «Так, гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны. Также важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу», – заключил Колесник.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на военных аэродромах Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Силовики провели оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия. По их итогам они узнали о заброске украинскими спецслужбами в Брянскую область FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Сообщается, что сначала дроны доставлялись в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах. Затем агенты украинских спецслужб перевозили их в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару.

    «Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», – говорится в сообщении ФСБ.

    У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма. Также были найдены две мобильные наземные станции управлениями беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Их оснастили устройствами самоуничтожения.

    Напомним, в минувшую пятницу ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    За день до этого ФСБ предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Ее завербовали украинские спецслужбы в 2024 году через WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Ее координатор имитировал романтические отношения и обещал продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его поручению россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военного с трансляцией на Украину.

    Девушка также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания исполнителя теракта. Сама она хотела уехать из России на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На нее завели уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

    Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. В 2002 году подозреваемый был осужден за кражу и разбой. После освобождения он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил видеокамеры, чтобы наблюдать за объектом покушения, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина хотел узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой на входе в подъезд. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Комментарии (3)
    10 июля 2026, 17:12 • Новости дня
    ООН запросила у России данные об ударе ВСУ по Старобельску
    ООН запросила у России данные об ударе ВСУ по Старобельску
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление Верховного комиссара ООН официально обратилось к российской стороне за материалами дела об атаке Киева на колледж в Старобельске, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в ходе международной онлайн-встречи, посвященной преступлениям против мирного населения.

    «Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования», – заявила омбудсмен, передает ТАСС.

    Лантратова также подчеркнула, что российское ведомство обязательно направит необходимый ответ представителям международной организации в самое ближайшее время.

    Ранее в ООН ответили на обращение по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов передал в московский офис организации материалы с фотографиями погибших студентов.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал ход обсуждения этого теракта в Совете Безопасности.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области

    Эксперт Онуфриенко: Киев запугивает пророссийских жителей черниговского приграничья

    Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области
    @ Yevhen Kotenko/Ukrinform/Cover/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская карательная операция в Черниговской области направлена на выселение местных жителей из их домов и организации там военных пунктов. Киев запугивает пророссийски настроенный регион и готовится к возможным боям с российскими бойцами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее сообщилось о планируемом рейде силовиков со спецназом КОРД в приграничных черниговских селах.

    «Регулярные карательные операции украинских силовиков в регионах проводятся для запугивания местного населения под видом поиска «предателей». Привлечение спецназа в этот раз говорит о том, что СБУ уже не справляется своими силами. Местные жители начинают оказывать реальное физическое сопротивление», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Собеседник обратил внимание на то, что перед силовиками поставлена задача задержать не менее «70 пророссийски настроенных жителей». «Очевидно, это в первую очередь не поисковая, а именно карательная операция против тех, кто уже давно находится на карандаше у спецслужб», – продолжил он.

    Спикер уточнил, что место для проведения рейда было выбрано неслучайно. «Черниговская область – это во многом русский регион. Местные жители вывешивали российские флаги и Знамя Победы в 2014 и в 2022 годах», – напомнил Онуфриенко. «Кроме того, на Банковой давно беспокоятся о возможном наступлении вооруженных сил России в Черниговской области, понимая важное стратегическое значение этого направления. Поэтому нынешняя операция, скорее всего, будет направлена и на то, чтобы насильно выселить гражданских из приграничных населенных пунктов», – считает он.

    «Судя по всему, дома местных жителей будут использованы для организации штабных объектов, пунктов управления БПЛА и мониторинга обстановки. Все это нужно ВСУ для координации возможного удара в случае российского наступления. Впрочем, не думаю, что это сильно скажется на наших возможностях проведения освободительных операций», – добавил эксперт.

    Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что власти Черниговской области готовят карательные операции в приграничных селах со спецназом полиции КОРД. «Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей», – сказал источник. По его словам, сейчас отряд, не имеющий опыта работы в зоне боевых действий, ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.

    Несколькими днями ранее сообщалось, что украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области. По мнению украинского командования, это должно стать «дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения». Кроме того, стало известно о переброске в этот регион второго батальона 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    В начале июля жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались освобождать собственные дома для нужд ВСУ. С начала июля в 12 региональных приграничных населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация. По данным местной администрации, это был запрос военных.

    Стоит напомнить, что в первый день СВО – 24 февраля 2022 года – российские силы блокировали Чернигов. Вскоре после встречи в Стамбуле замминистра обороны России Александр Фомин заявил о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. По его словам, это было сделано «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров».

    Российские войска покинули территорию украинских регионов в рамках перегруппировки, отмечал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, целью маневра была «активизация действий на приоритетных направлениях, а прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», сообщает «Интерфакс».

    Комментарии (4)
    11 июля 2026, 01:57 • Новости дня
    Минюст внес песню «Россия для кавказцев» в список экстремистских материалов

    Песня «Россия для кавказцев» попала в список экстремистских материалов

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции России 10 июля объявило о внесении в список экстремистский материалов песни «Россия для кавказцев», ссылаясь на решение Мурманского областного суда.

    «Информационный материал – аудиозапись (песня) от имени исполнителя «Русня» с наименованием «Россия для кавказцев» продолжительностью около 5 минут 10 секунд <...>, – сказано в материале ведомства.

    Основанием указано решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года.

    В ведомстве напомнили, что информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ и ФСИН пресекли в Кузбассе экстремистскую деятельность заключенного. Роскомнадзор объяснил отсутствие сайта «ЯПлакалъ» в реестре запрещенных. Иностранец забыл про лайки экстремистским постам и не смог въехать в Россию.

    Комментарии (3)
    11 июля 2026, 07:10 • Новости дня
    МВД раскрыло девять признаков мошенничества при снятии наличных

    В МВД смену номера авторизации назвали подозрительным признаком

    Tекст: Катерина Туманова

    Финансовые организации используют специальные маркеры для выявления подозрительных операций с наличными, включая крупные переводы и смену учетных данных, рассказали в пресс-центре МВД России.

    В пресс-центре МВД пояснили, что подозрительными считаются операции, совершаемые сразу после получения займов, крупные переводы и изменение данных для входа в банковские приложения.

    «Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке», – заявили в ведомстве ТАСС.

    Помимо этого, правоохранители обращают внимание на нетипичное поведение клиентов. Подозрения вызывают операции в непривычное время, снятие необычных сумм или использование банкоматов в нехарактерных локациях. Запросы на выдачу наличных нестандартными способами, например по QR-коду, также служат тревожным сигналом.

    Дополнительными маркерами мошенничества являются резкое изменение телефонной активности за шесть часов до транзакции и смена параметров устройства.

    Наличие вредоносного программного обеспечения на смартфоне и пять или более отказов в выдаче средств за один день тоже входят в перечень подозрительных признаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы предупредила граждан о схеме обмана под видом проверки подлинности наличных. Эксперт рассказала о способах защиты от мошенников при обращении наличных. Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с июльскими надбавками.


    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 06:15 • Новости дня
    При заходе в Азово-Черноморский морканал дроны ВСУ повредили танкер

    Дроны повредили танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более двух десятков БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет», – написал он в Max-канале.

    Слюсарь уточнил, что атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района - Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и Таганрогский залив.

    Кроме того, обломки БПЛА обнаружили на трассе М4 «Дон» на 885 км по направлению на юг.

    «Пострадавших нет. Движение на данном участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 июля матрос погиб при атаке БПЛА на суда в Таганрогском заливе. В Азове 10 июля из-за атаки беспилотников загорелись два объекта хранения нефтепродуктов.


    Комментарии (6)
    11 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Стивен Сигал рассказал о начале дружбы с Владимиром Путиным
    Стивен Сигал рассказал о начале дружбы с Владимиром Путиным
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский актер Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche рассказал о своем первом знакомстве с президентом России Владимиром Путиным и о том, как началась их дружба.

    «Давным-давно я был в России на одном мероприятии, когда ко мне подошел один человек и сказал: «Кое-кто хочет с вами встретиться. Он увлекается боевыми искусствами и знает, как сильно вы их любите». И я понял, о ком он говорил», – сказал актер, передает РИА «Новости».

    Сигал рассказал, что потом его отвезли в дом Путина, где он сразу увидел статую создателя дзюдо в полный рост.

    «Я сел рядом с ним (Путиным – прим. ВЗГЛЯД), мы поговорили, и это стало началом большой дружбы», – сказал актер. Он также поделился своим первым впечатлением о президенте России: «Добрый, вежливый, скромный, вдумчивый».

    Напомним, в 2016 году Сигал получил гражданство России, а в 2018 стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям РФ и США.

    Ранее Стивен Сигал заявил, что считает Путина величайшим лидером в мире.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Киева дестабилизировать дружественные России страны Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим предпринимает попытки дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Бурунди Эдуаром Бизиманой в Бужумбуре.

    «Примеры грубого вмешательства извне в африканские дела мы наблюдаем в том числе и в ситуации, когда Демократическая Республика Конго – при законном правительстве ДР Конго – при поддержке Бурунди преодолевает агрессию, которая осуществляется против него так называемой группой М-23 при поддержке зарубежных представителей, среди которых украинцы», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

    Министр отметил, что украинская сторона стремится участвовать в большом количестве конфликтов на континенте. По его словам, главная цель таких действий – утвердиться в качестве политического фактора в Африке и создать трудности для государств, поддерживающих партнерские отношения с Россией.

    Накануне Лавров сообщил об активном привлечении украинских наемников к вооруженным вылазкам африканских террористов.

    В июне министр обвинил Францию в использовании украинских боевиков для свержения законных правительств на континенте.

    В прошлом году он указал на целенаправленную дестабилизацию киевским режимом ситуации в регионе Сахеля.

    Комментарии (0)
    11 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    Патрушев: Либеральный курс 1990-х разрушил бы весь флот России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следование навязанному в 1990-е годы либеральному курсу могло привести к полному уничтожению отечественного флота и геополитической изоляции России, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Отказ от развития морских сил грозил стране потерей побережья и расчленением, заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что сохранение мощного военного и торгового флота жизненно необходимо для выживания государства в условиях глобальной конкуренции, сообщает РИА «Новости».

    «Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», – подчеркнул Патрушев.

    Политик добавил, что без сильного флота Россию загнали бы вглубь континента и отрезали от остального мира. В субботу, 11 июля, Патрушеву исполняется 75 лет. За свою карьеру он занимал посты директора ФСБ и секретаря Совета безопасности, а также стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны. Помощник президента охарактеризовал контроль над стратегическими морскими проливами ключевым инструментом мирового давления.

    Ранее он предложил признать угрозой для государства создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины.

    Комментарии (3)
    11 июля 2026, 03:40 • Новости дня
    Междугородний автобус с пассажирами съехал в кювет в Татарстане

    Междугородний пассажирский автобус съехал в кювет в Татарстане

    Tекст: Катерина Туманова

    В Черемшанском районе Татарстана в ночь на субботу произошло ДТП с междугородним автобусом, в результате которого пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Max-канале республиканского ГУ МЧС России.

    Авария произошла на трассе Кузайкино – Нурлат неподалеку от села Ибраево Каргали. Междугородний автобус следовал по маршруту Самара – Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся.

    В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей.

    «Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них 3 человека - в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет», – уточнили в ведомстве.

    Там добавили, что пострадавших оперативно направили в медсанчасть Альметьевска, среди них детей нет.

    По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением, это и привело к съезду в кювет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столкновение девяти машин произошло 10 июля в Новой Москве. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве в тот же день достигло 25 человек.


    Комментарии (2)
    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

    Комментарии (2)
    Главное
    ВСУ потребовали любой ценой записать видео о присутствии в Константиновке
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    ЕС выделил Молдавии 120 млн евро на усиление противовоздушной обороны
    Лукашенко призвал отказаться от газового отопления
    Зеленский подтвердил убийство жителей Киевской области военными ВСУ
    Евросоюз собрался закрыть границы для военнообязанных украинцев
    У телеведущей Татьяны Лазаревой заблокировали банковские счета в России

    Бюджет России получил временное облегчение

    В июне главный финансовый документ страны впервые в этом году получился профицитным. Минфин словил настоящий куш. Однако в целом картина не такая радужная. Бюджетный дефицит за полгода вырос сильнее, чем планировалось. И во втором полугодии чуда ждать не стоит. Почему растет дефицит бюджета и как власти будут его сокращать? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»

    Киев планировал дронами атаковать аэродромы стратегической авиации ВКС России Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Сначала БПЛА с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, а затем украинские агенты на машинах с бытовой техникой перевезли их к аэродромам и в арендованных гаражах готовили к ударам. Эксперты считают, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешалась ФСБ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Зеленский меняет правительство Украины

    Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу правительства Украины и даже говорит о некоей «новой политической стратегии». Чем не устроила Зеленского проработавшая всего год премьер-министром Юлия Свириденко и при чем тут два громких скандала, случившихся на Украине за последние дни? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации