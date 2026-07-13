Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Двое детей пострадали при атаке беспилотника в Подмосковье
В подмосковном Солнечногорске двое несовершеннолетних получили травмы в результате ночного удара беспилотного летательного аппарата, им оказали необходимую помощь.
Глава городского округа Константин Михальков сообщил о ранении двоих детей во время ночной атаки беспилотника в Московской области, передает ТАСС.
«Пострадали двое детей. Им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю ребятам скорейшего восстановления», – рассказал он в своем телеграм-канале.
По словам Михалькова, удар привел к повреждению жилого дома и нескольких соседних дворов. В квартирах выбиты стекла, есть поврежденные автомобили и локальные разрушения.
Для жильцов пострадавших квартир власти организовали пункт временного размещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день из-за падения беспилотника в подмосковной Истре погибли три человека.
В конце июня жертвой атаки украинского дрона на Московскую область стал полугодовалый ребенок. В середине июня в подмосковном Жуковском при пожаре от удара БПЛА скончалась восьмилетняя девочка.