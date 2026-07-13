Двое детей пострадали при атаке беспилотника в Подмосковье

Tекст: Денис Тельманов

Глава городского округа Константин Михальков сообщил о ранении двоих детей во время ночной атаки беспилотника в Московской области, передает ТАСС.

«Пострадали двое детей. Им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю ребятам скорейшего восстановления», – рассказал он в своем телеграм-канале.

По словам Михалькова, удар привел к повреждению жилого дома и нескольких соседних дворов. В квартирах выбиты стекла, есть поврежденные автомобили и локальные разрушения.

Для жильцов пострадавших квартир власти организовали пункт временного размещения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день из-за падения беспилотника в подмосковной Истре погибли три человека.

В конце июня жертвой атаки украинского дрона на Московскую область стал полугодовалый ребенок. В середине июня в подмосковном Жуковском при пожаре от удара БПЛА скончалась восьмилетняя девочка.