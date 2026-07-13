Надеждина обвинили в демонстрации нацистской символики

Tекст: Денис Тельманов

Политику Борису Надеждину (внесен в реестр иноагентов) грозит 15 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики, передает ТАСС. Протокол об административном правонарушении будет рассмотрен в одном из столичных судов в ближайшее время.

«Надеждину вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), предусматривающей наказание до 15 суток ареста. Суд в Москве рассмотрит данный протокол об административном правонарушении в ближайшее время», – рассказал собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило Бориса Надеждина в реестр иностранных агентов. Ранее полиция составила протокол о демонстрации экстремистской символики на петербургского депутата Ольгу Штанникову.

В мае Симоновский суд Москвы назначил местному жителю 15 суток ареста за публичное демонстрирование запрещенной татуировки.