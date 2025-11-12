Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
Депутата Заксобрания Петербурга Штанникову обвинили в экстремизме
Депутат Заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Ольга Штанникова стала фигуранткой дела о публичной демонстрации экстремистской символики из-за публикации во «ВКонтакте».
На петербургского депутата Законодательного собрания от партии «Яблоко» Ольгу Штанникову составили протокол о демонстрации экстремистской символики, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
По словам руководителя пресс-службы Дарьи Лебедевой, протокол составлен из-за публикации 2013 года на странице во «ВКонтакте», к которой была прикреплена фотография Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Материал составлен в полиции.
Штанникова стала депутатом осенью 2024 года, после того как Борис Вишневский досрочно сложил полномочия.
Ранее суды Петербурга уже выносили решения по протоколам о публикации фотографий Навального. Так, депутат Михаил Амосов был оштрафован за публикацию в память о покойном с фотопортретом Навального, а Савва Федосеев был арестован на 15 суток за размещение фото Навального в телеграм-публикации по случаю его смерти.
При рассмотрении дел суды сочли фотоизображение Навального символикой организаций, которые тот возглавлял и которые были признаны в России экстремистскими в июне 2021 года (ФБК*, Фонд защиты прав граждан и движение «Штабы Навального*»).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд арестовал бывшего главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина** (признан иноагентом в России) заочно по обвинению в создании экстремистской организации. Арбитражный суд Москвы обязал Марию Певчих** (признана иноагентом в России) удалить материалы расследования о РФПИ и опубликовать опровержение информации о деятельности фонда.
Прокуратура запросила ужесточение наказания трем бывшим адвокатам Алексея Навального с запретом на адвокатскую деятельность сроком четыре года.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом