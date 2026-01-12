Стоимость серебра обновила исторический максимум на бирже Comex

Цена серебра с поставкой в марте 2026 года превысила 85 долларов за унцию

Tекст: Денис Тельманов

По информации торговой площадки, передает ТАСС, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex превысила исторический максимум.

К 16:05 по московскому времени цена драгметалла увеличилась на 7,18% и составила 85,035 доллара за тройскую унцию.

К 16:10 по московскому времени стоимость серебра продолжила расти и достигла 85,27 доллара за тройскую унцию, что на 7,47% выше предыдущих показателей.

В это же время фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 года на той же бирже торговались на уровне 4 614,5 доллара за тройскую унцию, прибавив 2,52%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, котировки золота и серебра на бирже утром в понедельник обновили исторические максимумы, достигнув соответственно 4612 и 83,88 доллара за тройскую унцию.

Цены на золото и другие драгоценные металлы выросли на фоне событий в Венесуэле.

