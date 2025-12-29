«Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
В Забайкалье раскрыли поставлявшую за рубеж золото и серебро ОПГ
Полицейские в Забайкальском крае завершили расследование в отношении 14 членов ОПГ, обвиняемых в контрабанде драгоценных металлов за границу, изъято более 32 килограммов золота и серебра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В числе обвиняемых – 14 граждан России и двое иностранцев, им вменяются организация преступного сообщества, приготовление и покушение на преступление и организация контрабанды, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Следствие считает, что участники группы скупали незаконно добытое золото и серебро в Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Тыве. Драгметаллы переплавлялись в слитки и нелегально вывозились за границу.
«В результате обысков было изъято из незаконного оборота более 32 кг химически чистого золота и серебра на сумму примерно 114 млн рублей», – добавила она.
Установлено, что через границу группа успела переместить свыше 106 кг металлов общей стоимостью 398 млн рублей.
Обвинительное заключение, утвержденное прокурором, направлено в районный суд Забайкальского муниципального округа для рассмотрения дела по существу.
В мае в Красноярском крае задержали троих мужчин по подозрению в хищении крупной партии золотосодержащего концентрата стоимостью свыше 430 млн рублей.