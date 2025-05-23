Полиция задержала троих подозреваемых в хищении 60 кг золота на 434 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Подозреваемые в хищении золота на сумму более 434 млн рублей задержаны в Красноярском крае, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как отметили в региональном управлении МВД, к преступлению оказались причастны двое работников золотодобывающего предприятия и их знакомый. Они украли более 60 килограммов концентрата с содержанием драгоценного металла, что эквивалентно примерно 50 килограммам чистого золота.

Злоумышленники вывезли концентрат с территории предприятия в поселке Еруда Северо-Енисейского района и спрятали его в селе Гляден Емельяновского района в доме одного из них. «Золотой песок» находился в коробке из-под инструментов. Помимо этого, подозреваемые похитили товарно-материальные ценности – инструменты, металлические конструкции, светильники и другие вещи на сумму 7,8 млн рублей.

Фигуранты были задержаны полицейскими при поддержке Росгвардии. Все украденное, включая золото и материальные ценности, удалось изъять. Правоохранители отмечают, что их действия позволили пресечь возможную продажу похищенного.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о крупной краже и незаконном обороте драгоценных металлов, дела объединены в одно производство. Следствие провело обыски, изъяло документы и электронные носители, фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается, допрошены представители предприятия и свидетели.

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