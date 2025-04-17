ФСБ пресекла контрабанду радиоэлектронного лома с драгметаллами на 10 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба безопасности России пресекла в марте попытку контрабанды драгоценных металлов из страны, сообщает ТАСС.

Задержание произошло в Смоленской области, где российский гражданин, имеющий вид на жительство в Литве, пытался вывезти радиоэлектронный лом, содержащий драгоценные металлы, на сумму около 9,9 млн рублей.

По информации Центра общественных связей ФСБ, из незаконного оборота изъято радиоэлектронное сырье, содержащее драгоценные металлы. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, касающейся покушения на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

Пограничное управление ФСБ по Смоленской области продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Это направлено на закрепление доказательной базы и выявление других возможных фактов противоправной деятельности, связанных с контрабандой драгоценных металлов.

В начале года сотрудники ФСБ обнаружили в Подмосковье подпольную лабораторию по переработке драгоценных металлов из вторичного сырья.

Также сообщалось, что в Белгороде сотрудники УФСБ пресекли попытку контрабанды военной продукции, задержав двух местных жителей и гражданина Украины из Варшавы.