Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
ФСБ пресекла контрабанду радиоэлектронного лома с драгметаллами на 10 млн рублей
ФСБ предотвратила попытку незаконного вывоза радиоэлектронного лома с драгоценными металлами из страны на сумму около 9,9 млн рублей, задержав гражданина России с видом на жительство в Литве.
Федеральная служба безопасности России пресекла в марте попытку контрабанды драгоценных металлов из страны, сообщает ТАСС.
Задержание произошло в Смоленской области, где российский гражданин, имеющий вид на жительство в Литве, пытался вывезти радиоэлектронный лом, содержащий драгоценные металлы, на сумму около 9,9 млн рублей.
По информации Центра общественных связей ФСБ, из незаконного оборота изъято радиоэлектронное сырье, содержащее драгоценные металлы. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, касающейся покушения на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.
Пограничное управление ФСБ по Смоленской области продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Это направлено на закрепление доказательной базы и выявление других возможных фактов противоправной деятельности, связанных с контрабандой драгоценных металлов.
В начале года сотрудники ФСБ обнаружили в Подмосковье подпольную лабораторию по переработке драгоценных металлов из вторичного сырья.
Также сообщалось, что в Белгороде сотрудники УФСБ пресекли попытку контрабанды военной продукции, задержав двух местных жителей и гражданина Украины из Варшавы.