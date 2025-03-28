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ФСБ предотвратила контрабанду военной продукции из Белгорода
Сотрудники ФСБ задержали трех человек за попытку контрабанды военной продукции
Сотрудники УФСБ в Белгороде пресекли попытку контрабанды военной продукции за границу, задержав двух местных жителей и гражданина Украины из Варшавы, которым грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Сотрудники УФСБ Белгородской области предотвратили попытку незаконной транспортировки военной продукции за границу, сообщает РИА «Новости». При задержании были арестованы двое жителей Белгорода и гражданин Украины, проживающий в Варшаве. Они подозреваются в попытке вывоза продукции военного назначения через таможенную границу ЕАЭС.
Как отмечается в сообщении, задержание стало результатом комплекса оперативно-разыскных мероприятий.
На задержанных заведено уголовное дело по ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, что подразумевает покушение на незаконное перемещение военной техники через государственную границу. По данной статье им грозит до десяти лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских», а также предотвратила теракт в административном здании в Москве и задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети.