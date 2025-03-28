ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Москве, задержан россиянин

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в одном из административных зданий Москвы, сообщает ТАСС. В ходе операции был задержан ранее судимый гражданин России 1972 года рождения. Мужчина, по данным ФСБ, был завербован спецслужбами Украины для проведения теракта.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что задержанный планировал подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей в интересах украинских спецслужб. В его распоряжении находилось взрывное устройство массой 5 кг на основе аммонала с часовым механизмом, а также смартфон для связи с кураторами из Украины.

ФСБ установила, что фигурант был завербован украинскими спецслужбами в феврале 2025 года. Ему было поручено изъять из тайника самодельное взрывное устройство и заложить его в Москве. После успешного выполнения задания куратор обещал обеспечить его выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Ранее спецслужбы ДНР предотвратили теракт у здания администрации Приморского района Мариуполя, задержав местного жителя, который планировал разместить взрывчатку для совершения преступления.

Житель Белгородской области был задержан по подозрению в подготовке теракта в Валуйках и намерении отравить российских военных, сообщили в ФСБ по региону.

А в еначале марта в Московском регионе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, задержав гражданина России, который планировал подрывы в синагоге и московском метро, а затем намеревался отправиться в Афганистан для вступления в террористическую организацию.