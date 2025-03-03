Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.3 комментария
ФСБ предотвратила теракты в синагоге и метро Москвы
ФСБ нейтрализовала террориста, планировавшего взрывы в синагоге и метро Москвы
В Московском регионе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, задержав гражданина России, который планировал подрывы в синагоге и московском метро, а затем намеревался отправиться в Афганистан для вступления в террористическую организацию.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт, который планировал осуществить участник террористической организации, сообщает ТАСС.
Гражданин Российской Федерации, выходец из Центральной Азии, собирался устроить взрывы в синагоге в Московской области и на одной из станций Московского метрополитена.
Как сообщают в ФСБ, задержанный террорист присягнул на верность международной террористической организации, разведал необходимые объекты и приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ). После планируемых атак он намеревался уехать в Афганистан, чтобы присоединиться к террористической организации.
При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован. Следственные действия по месту его проживания выявили огнестрельное оружие, химические вещества и другие компоненты для сборки бомб.
По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая приготовление к теракту и участие в деятельности террористической организации. Уголовное дело ведет следственное подразделение УФСБ по Москве и Московской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ на прошлой неделе задержала помощника митрополита Симферопольского и Крымского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, планируя установить взрывчатку в Сретенском монастыре.
Ранее в Ставрополе предотвратили серию терактов, которые планировал устроить гражданин центральноазиатской республики по заданию украинского куратора, сообщили в ЦОС ФСБ России.
В Калининграде были задержаны граждане России, подозреваемые в попытке поджога вышки сотовой связи по заданию неустановленного лица в интересах Украины, сообщило региональное УФСБ.