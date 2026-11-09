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Мишустин назначил Коростелеву замглавы Федеральной таможенной службы
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Анну Коростелеву на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Кадровые перестановки в руководстве ведомства утверждены председателем правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Коростелеву Анну Владимировну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы», – говорится в документе.
Ранее премьер-министр освободил Владимира Ивина от должности заместителя руководителя ведомства по его просьбе. Ивин занимал этот пост с августа 2019 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил кандидатуру Валерия Гукова на пост первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
В мае заместитель министра цифрового развития России Сергей Кучушев был освобожден от должности по его заявлению.