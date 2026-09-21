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Мишустин назначил Гукова первым заместителем руководителя ФТС
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил кандидатуру Валерия Гукова на пост первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС).
Соответствующее распоряжение кабинета министров уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Гукова Валерия Викторовича первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы», – говорится в тексте правительственного документа.
До этого назначения Валерий Гуков занимал пост начальника Дальневосточного таможенного управления. Согласно официальным данным ведомства, он начал работу в таможенных органах в 1999 году. Свой профессиональный путь чиновник начинал в должности рядового инспектора Славгородского поста Алтайской таможни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Ольгу Смолягу заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.
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