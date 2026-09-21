Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Главу округа в Запорожской области задержали за злоупотребление полномочиями
Сотрудники Следственного комитета России задержали главу Приморского муниципального округа Запорожской области Владимира Прокопенко, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Прокопенко подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС. Следственные действия проводит региональное управление Следственного комитета России.
«Ни один чиновник Запорожской области не должен позволять себе нарушать законодательство. Все незаконные действия будут пресекаться независимо от должности. Никаких привилегий никому быть не может», – подчеркнул Балицкий.
В январе московский суд арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в мошенничестве.
В апреле прошлого года силовики задержали главу Гаврилов-Ямского района Ярославской области Андрея Сергеичева за превышение должностных полномочий.
В феврале прошлого года правоохранители возбудили аналогичное уголовное дело против советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.