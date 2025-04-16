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    Российская армия подбирает ключ к последнему укрепрайону ВСУ в ДНР
    СМИ: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам
    АЗС на Украине обязали продавать разбавленный спиртом бензин
    Конец коллективного Запада. Россия уничтожила миф о единстве НАТО
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей
    СВР: РФ и США следует совместно противостоять провокациям Британии и Украины
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    59 комментариев
    16 апреля 2025, 19:10 • Новости дня

    Главу Гаврилов-Ямского района задержали за превышение полномочий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главу Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области Андрея Сергеичева, избранного в 2022 году, задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщает ТАСС, глава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области Андрей Сергеичев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в силовых структурах региона. «Сергеичев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Возбуждено дело по ст. 286 УК РФ», – заявил собеседник агентства.

    Пока детали уголовного дела не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова.

    Смирнову грозит арест по делу о мошенничестве, предусматривающему тюремное заключение до десяти лет.

    16 апреля 2025, 00:44 • Новости дня
    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео ударов по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись, на которой российские войска в зоне специальной военной операции применяют против вооруженных сил Украины авиабомбы с новой версией модуля «Комета».

    Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber. Как пишет «Российская газета», на видео, снятом беспилотником, показаны «обновленные ФАБы в действии» – «кучный прилет трех авиабомб по цели».

    При этом, как отмечает издание, восторженные комментарии оператора пришлось убрать, так как они содержат «изрядную долю нецензурной лексики». «Три штуки в цель, ***, я такого не видел никогда, ***, с начала СВО», – заявил оператор. Он назвал удары по ВСУ «ФАБопадом».

    Fighterbomber сообщает, что усовершенствованные авиабомбы получили хорошие отзывы от военных. «Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально», – пишет Fighterbomber о «Комете». При этом автор отмечает, что противник постоянно ищет способы глушить системы наведения российских планируемых авиабомб, поэтому «действовать надо быстро, массово и умно».

    «Комета» – это семейство аппаратуры спутниковой навигации. Первую «Комету» продемонстрировали 16 лет назад. Как пишет издание, «это была довольно увесистая штука». Система дает возможность принимать сигналы GPS/ГЛОНАСС даже в условиях интенсивного противодействия.

    В январе сообщалось, что российские военные проводят успешные эксперименты по увеличению дальности полета FPV-дронов, используя ретрансляторы на беспилотниках «Мерлин-ВР». Платформа «Мерлин-ВР» может преодолевать до 100 км и оснащена доработанной навигационной системой «Комета», способной противостоять серьезным системам радиоэлектронной борьбы.

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    16 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    СМИ: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам

    Bloomberg: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам

    СМИ: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам
    @ Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия предложила компании Boeing продать ей самолеты, оплатив их замороженными в западных странах активами, в случае прекращения боевых действий на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

    Россия обратилась к компании Boeing с запросом на продажу самолетов, которые будут оплачены замороженными на Западе активами, в случае достижения перемирия на Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что такой запрос был направлен российской стороной партнерам в США, сообщает «360».

    Источник агентства из Москвы отметил, что покупка самолетов может стать частью процесса смягчения санкций, если боевые действия прекратятся. Россия предлагает оплатить лайнеры государственными активами, которые были заблокированы за рубежом. Формально запрос России не обусловлен согласием на перемирие, однако он может открыть двери для дальнейших переговоров.

    Западные страны заблокировали около 280 млрд долларов резервов Центробанка России, из которых только пять млрд долларов находятся в США. В то же время компания Boeing прекратила отношения с Россией в феврале 2022 года, после того как были введены санкции в связи с событиями на Украине.

    Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые страны Европейского союза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 03:53 • Новости дня
    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России

    США увязали обсуждение смягчения санкций к России с прекращением огня на Украине

    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты не планируют обсуждать смягчение антироссийских санкций до прекращения огня на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

    Когда Брюс спросили, поступало ли поручение из Белого дома о составлении списка санкций, которые могут быть ослаблены, она отметила, что не может это комментировать.

    «Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», – приводит ее слова ТАСС.

    По ее словам, в последние дни возник вопрос о том, «кто на самом деле привержен миру и прекращению огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

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    16 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Раненный в Казахстане мотоциклист из России попросил охрану в больнице

    Tекст: Вера Басилая

    Гражданин России мотоциклист Александр Ярцев был ранен в Казахстане, он нуждается в охране, чтобы избежать давления со стороны родственников нападавшего, которые требуют от него заявления об отсутствии претензий, сообщил адвокат Закир Асадов.

    Гражданин России Александр Ярцев был ранен в результате нападения в селе Мерке Жамбылской области Казахстана. По словам адвоката пострадавшего Закира Асадова, Ярцев помещен в алма-атинскую больницу и нуждается в круглосуточной охране из-за угрозы со стороны родственников нападавшего, передает РИА «Новости».

    Асадов обратился к министру внутренних дел Казахстана Ержану Саденову с просьбой обеспечить безопасность Ярцева в больнице, так как родственники требуют от него заявления об отсутствии претензий. Адвокат также предложил переквалифицировать уголовное дело на покушение на убийство.

    13 апреля Ярцев и его друг ехали по трассе в сторону Алма-Аты и остановились на заправке в селе Мерке. При выходе с АЗС, нападавший подошел к Ярцеву и нанес ему два удара ножом. Вначале Ярцева доставили в районную больницу, но из-за давления со стороны родственников нападавшего он переехал в Алма-Ату.

    В тот же день в генеральном консульстве России в Алма-Ате сообщили, что выясняются обстоятельства инцидента. Министр внутренних дел Казахстана подтвердил задержание подозреваемого и заверил, что угрозы жизни Ярцева нет, а виновные понесут наказание.

    Ранее россиянин Александр Белинский пострадал на Пхукете, пытаясь остановить троих граждан Израиля, которые пытались изнасиловать туристок из Финляндии. До этого сообщалось, что в индийском Гоа неизвестные напали с ножом на пару из России.

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    16 апреля 2025, 04:23 • Новости дня
    Долг убитого дочерью мужчины в Москве по кредитам составил 32 тыс. рублей

    Tекст: Антон Антонов

    У мужчины, которого, по предварительным данным, в Москве убила 15-летняя дочь, был долг по кредитам, следует из материалов ФССП.

    Против него в 2023 году открыли исполнительное производство из-за долга по кредитам. Долг составляет 32,1 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве девочка-подросток убила своего отца. Сообщалось, что конфликт начался из-за желания мужчины оформить кредит на его вторую дочь. В ходе конфликта он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону 20-летней дочери, попав ей по ладони. По предварительным данным, отец злоупотреблял алкоголем и был склонен к насилию над дочерьми.


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    16 апреля 2025, 10:14 • Новости дня
    Принц Гарри оказался в центре скандала из-за кулича
    Принц Гарри оказался в центре скандала из-за кулича
    @ yulia.svyrydenko

    Tекст: Александра Юдина

    Скандал на Украине вспыхнул после визита принца Гарри, когда в Сети появились подозрения, что ему подарили не украинскую паску, а русский кулич, пишет The Daily Telegraph.

    Принц Гарри оказался в центре скандала после визита на Украину, передает «Лента.ру».

    В ходе поездки ему была подарена традиционная пасхальная сдоба. Однако в интернете появились предположения, что это не украинская паска, а русский кулич, что вызвало бурные обсуждения среди пользователей Сети на Украине.

    Исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко заявила, что подаренная принцу паска является именно украинской. Брайченко отметила, что существуют различные региональные отличия в рецептуре пасок в зависимости от области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри неожиданно приехал на Украину с визитом. Гарри стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину. Ранее, в 2024 году, герцогиня Эдинбургская Софи побывала в Киеве.

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    16 апреля 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва в направлении Белгородской области, группировка российских войск «Север» отразила атаку.

    «15 апреля группировка войск «Север» уничтожала живую силу и технику противника в Краснояружском приграничье и продолжила освобождение Курской области», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

    Указывается, что ВСУ атакуют «по методичкам НАТО», предлагающим «поступательными действиями пытаться прорвать оборону противника на одном узком участке фронта».

    «К чему это приводит в Краснояружском приграничье и ранее привело в ходе пресловутого контрнаступления 2023 года все отлично знают», – говорится в сообщении.

    Указывается, что российская разведка выявила выдвижение украинских танка, БРЭМ и двух БМП «Брэдли» из поселка Угроеды в сторону Марьино. Российскими операторами БПЛА еще в Сумской области Украины были уничтожены танк и бронемашина, БРЭМ и вторая БМП получили повреждения. «Прорыва государственной границы не допущено», – говорится в сообщении.

    Также подходит к концу «зачистка Поповки», в плен попали пятеро военных ВСУ. Украинским войскам не дали перебросить к Поповке подкрепление, БПЛА ликвидировали большую часть вражеских штурмовиков, «остальные сбежали».

    На Сумском направлении продолжаются бои у хутора Олешня и Никольского монастыря, «Северяне» громят противника в Суджанском приграничье. У Олешни захвачено несколько опорных пунктов ВСУ. Также ВСУ понесли потери на территории Никольского монастыря, украинские военные предпринимают попытки бегства в Сумскую область.

    Силами ПВО отражен массированный налет украинских БПЛА, уничтожено более 100 беспилотников ВСУ. Ведется разминирование Суджанского приграничья.

    «Общее продвижение Северян на Сумском направлении составило свыше 650 м, уничтожено шесть единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    Кроме того, на Липцовском направлении ликвидированы штурмовая группа ВСУ и артиллерийский расчет, уничтожена станция РЭБ. На Волчанском направлении в ходе боевых столкновений российские силы продвинулись в городской застройке на 100 м.

    За сутки ВСУ потеряли более 200 человек на Сумском и свыше 50 – на Краснояружском направлениях.

    Напомним, 14 апреля группировка войск «Север» уничтожила более 340 украинских военнослужащих и 26 единиц техники за сутки.

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    15 апреля 2025, 20:42 • Новости дня
    Китай счел нерентабельными поставки российского газа через Казахстан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразна, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    «Я уже сказал российским партнерам, что это нереально. Фактически не получается», – цитирует посла ТАСС. Он пояснил, что обсуждения вариантов маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» продолжаются.

    По его словам, сторонам будет легче договариваться по цене поставок, поскольку уже имеется опыт с первой трубой. Чжан Ханьхуэй указал, что партнеры согласовали сам факт строительства газопровода, остается лишь выбрать маршрут.

    «Главное – какой маршрут. Первый вариант через Монголию, второй – не через Монголию», – указал дипломат. Второй маршрут проходит в Китай полностью по территории России и заканчивается у Забайкальска.

    В конце декабря Газпром впервые за пять лет запустил газопровод «Сила Сибири» на полную мощность. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».

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    15 апреля 2025, 21:08 • Новости дня
    Силуанов призвал перестать менять бордюры ежегодно
    Силуанов призвал перестать менять бордюры ежегодно
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр финансов Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры для жизни заявил о необходимости повышения эффективности работы коммунальных служб.

    В регионах часто наблюдаются неоправданные траты, такие как ежегодная замена бордюров и ремонт дорог по завышенным ценам, сказал министр.

    «Мне кажется, здесь больше нам нужно говорить об эффективности, об эффективности стройки, об эффективности работы коммунальных служб, повышать производительность труда нужно. Потому что мы видим, что еще до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта, каждый год меняют бордюры у нас», – передает слова Силуанова официальный сайт Кремля.

    «Повышать эффективность нужно тех денег, которые как раз отвечают за это: субъекты Российской Федерации, муниципалитеты. Вот на что нужно обращать внимание больше. Они и сейчас в условиях финансовых ограничений говорят: "Давай еще новые программы расширим"», – добавил Силуанов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что из-за дорогих кредитов и снижения спроса перенесены сроки сдачи более двух тысяч проектов в сфере жилищного строительства. Граждане не спешат брать даже льготную ипотеку из-за скрытых банковских комиссий.

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    15 апреля 2025, 23:25 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам

    Посол Беляев в МИД Швеции обвинил ВСУ в нарушении гуманитарного права в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД в связи с российским ударом по Сумам, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права, сообщили в дипмиссии.

    «Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В ответной речи Беляев сослался на заявления Минобороны России и МИД России, указав на проведение в Сумах мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных «коллег» 13 апреля. Беляев подчеркнул, что ВСУ нарушают международное гуманитарное право, используя мирных жителей как «живой щит».

    В свою очередь, Беляев выразил протест по поводу «очередной» атаки дронов на посольство России в Стокгольме. Российское посольство вновь подняло вопрос о необходимости соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство России в Швеции напомнило, что шведская сторона должна обеспечить безопасность всех находящихся на территории страны дипломатических миссий.

    Как указали в МИД Швеции, дипломата вызвали «в связи с атаками на город Сумы и Кривой Рог», передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ. В Минобороны напомнили, что власти Украины продолжают использовать местное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

    Вооруженные силы России также нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Утром 15 апреля российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда перед его центральным входом и жилым комплексом были сброшены емкости с краской.

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    16 апреля 2025, 07:55 • Новости дня
    До десяти китайских автобрендов готовы свернуть бизнес в России

    Tекст: Александра Юдина

    До конца года до десяти китайских автобрендов намерены покинуть российский рынок из-за снижения рентабельности и высокой конкуренции, следует из данных дилеров и аналитиков.

    До десяти китайских автобрендов могут покинуть российский рынок до конца года, передает «Коммерсантъ».

    Основными причинами ухода называют низкую потребительскую активность, избыток предложения и острую конкуренцию. В числе брендов, которые могут уйти, упоминаются Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

    По оценкам участников рынка, вышеупомянутые марки не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности. В условиях высокой конкуренции россияне предпочитают более известные бренды, чтобы избежать проблем с обслуживанием автомобилей в будущем.

    По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Ранее сообщалось, что экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.

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    15 апреля 2025, 20:18 • Новости дня
    Болгария передумала продавать российские реакторы Украине
    Болгария передумала продавать российские реакторы Украине
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Болгария отказалась продавать реакторы для АЭС «Белене» Украине, несмотря на ранее планировавшуюся сделку на сумму около 1 млрд долларов, поскольку они являются ключевым активом для энергетической безопасности страны.

    Реакторы, предназначенные для атомной электростанции «Белене» в Болгарии, не будут продаваться Украине, как заявил вице-премьер Болгарии и лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров. Об этом пишет ТАСС. Он сообщил, что вопрос обсуждался на Совете совместного управления, и было достигнуто соглашение о нецелесообразности продажи.

    «Это ключевой актив для Болгарии, часть ее энергетической безопасности и экономической независимости», – подчеркнул Зафиров. Решение направят на одобрение парламента страны.

    Как сообщалось, депутаты парламента Болгарии поручили министерству энергетики вести переговоры о продаже двух реакторов и сопутствующего оборудования, чтобы покрыть расходы Софии около 600 млн евро. Однако теперь принятое решение изменило текущие планы сторон.

    Российские реакторы ВВЭР-1000 остались в Болгарии после отказа Софии от строительства АЭС «Белене».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий закупку у Болгарии реакторного оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС на сумму 1 млрд долларов. Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов сообщил, что покупка оборудования с болгарской АЭС «Белене» не поможет властям страны собрать даже один реактор.

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    15 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии

    Политолог Межевич: Финляндия сталкивается с крупнейшими социально-экономическими вызовами в истории

    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии
    @ Lehtikuva/Roni Rekomaa/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Финляндия долго и целенаправленно разрушала отношения с Москвой. Между тем многие граждане республики зависели от торговли с Россией. Падение доходов и качества жизни от разрыва контактов с РФ теперь сказывается и на внутренней политике Хельсинки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия.

    «Поражение правящей партии на местных выборах в Финляндии стало итогом стремительного ухудшения экономической ситуации в стране. Республика пребывает в кризисе. Впервые за 30 лет здесь начинается забастовка полиции – оплота власти. То есть действующая политическая система государства сталкивается с невиданными ранее вызовами», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Одной из причин ухудшения ситуации стали дополнительные военные расходы и исчезновение старых источников прибыли, в том числе после разрыва отношений с Россией. «Торговля с РФ для финнов вещь привычная. Еще Великое княжество Финляндское закупало товары из остальной части империи через таможенный барьер. После непростого периода 30-х годов ситуация выровнялась, и в 1988 году 15-17% финского ВВП зависело от СССР», – напомнил эксперт.

    В 90-х же этот показатель составил 9%. «Это не так мало, потому что торговля включала и сектор услуг в приграничных районах. Поэтому реальная цифра была наверняка выше. Однако Хельсинки собственными руками разрушили взаимовыгодные контакты», – рассказал собеседник. По его мнению, в настоящий момент перспективы налаживания отношений России и Финляндии незначительны.

    «И в этом плане не стоит обольщаться победой на выборах мэра Хельсинки Даниэля Сазонова. Да, его родители – выходцы из РФ, но все-таки его национальность в республике описывают как «ингерманландец». То есть он потомок финнов, которые были заселены в новгородские земли шведами после того, как эти территории были отвоеваны у Московского царства», – добавил эксперт.

    «Конечно, он знает русский язык, но в контексте диалога наших стран это не так важно. Высокие государственные посты в Финляндии можно получить лишь после тщательных идеологических проверок. Ему попросту не позволят делать заявления, которые могли бы хоть как-то намекать на восстановление контактов с Москвой», – заключил Межевич.

    Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП). Свой голос за нее отдали 23% граждан. Второе место с результатом в 21,9% заняла правящая «Национальная коалиция», пишет Bloomberg. Ее возглавляет действующий премьер страны Петтери Орпо. Тройку лидеров замыкает Центристская партия (16,4%).

    Тем не менее кандидату от «Коалиции» Даниэлю Сазонову удалось одержать победу на выборах мэра Хельсинки. Как сообщает Yle, он является выходцем из семьи российских репатриантов. Сам политик родился в Финляндии. Тем не менее до девяти лет он сохранял гражданство РФ.

    Прошедшие в Финляндии выборы были призваны определить представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управлением медицинскими, социальными и экстренными службами регионов республики. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Финляндия намекает на восстановление отношений с Россией.

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    16 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Как пишет телеканал NTV, Мирш подчеркнул, что решение будет принято совместно с вероятным будущим канцлером Фридрихом Мерцем и партнерами по коалиции из СДПГ, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что когда Мерц получит всю информацию от служб, он тщательно взвесит все аспекты, прежде чем принять решение. Он также добавил, что фракция СДПГ в Бундестаге имеет четкую позицию по данному вопросу и выступала против поставок ракет Taurus.

    По словам Мирша, одной из основных причин противостояния СДПГ поставкам является стремление не допустить эскалации конфликта и не стать его участником. Генеральный секретарь выразил уверенность в том, что такая позиция останется неизменной.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что государства – члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе. В феврале Мерц заявлял, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня.

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    16 апреля 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам

    Политолог Скачко: Переговоры по ресурсам Украины закончатся на американских условиях

    Эксперт объяснил трехкратное смягчение требований США к Украине по ресурсам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ресурсная сделка будет подписана Вашингтоном и Киевом в ближайшее время. А выпавшая, по мнению президента США Дональда Трампа, прибыль компенсируется за счет других соглашений по использованию украинской инфраструктуры и земель, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов.

    «Если смягчение требований – это правда, а не вброс демократов, то придется признать, что Владимир Зеленский продавил Белый дом в переговорах по ресурсной сделке. Ему помогли позиция европейских союзников и тот факт, что президент США Дональд Трамп хочет заключить соглашение как можно скорее», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Киеву рано радоваться. Выпавшую, по мнению Трампа, прибыль США компенсируют за счет других соглашений по использованию не предусмотренных в ресурсной сделке логистических и инфраструктурных мощностей, трубопроводов, а также земельного фонда Украины. Другими словами – переговоры все равно закончатся на американских условиях», – считает собеседник.

    «Отмечу, что ресурсная сделка будет заключаться в отсутствие мирного соглашения. Как следствие, под российским контролем по мере движения линии фронта могут оказаться ресурсы, указанные в документе. Эти хозяйственно-юридические мины замедленного действия вынудят Киев и Вашингтон в дальнейшем договариваться с Москвой», – спрогнозировал Скачко.

    Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что США смягчили требования к Киеву по возврату долга за военную помощь с 300 млрд долларов до примерно 100 млрд долларов. Это произошло на переговорах по ресурсной сделке. Сумма близка к оценке самой Украины – 90 млрд долларов.

    Переговоры продолжаются, но стороны «очень, очень близки» к достижению согласия, сказал министр финансов США Скотт Бессент. «Подписание может состояться даже на этой неделе», – добавил он.

    США стремятся взять под контроль все будущие крупные инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, включая нефть, газ и минералы, получив право вето на них в отношении других партнеров Киева. Соглашение затронет часть украинских железных дорог, портов и шахт. Также Штаты намерены получить контроль над трубопроводом Газпрома.

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