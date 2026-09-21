Сбежавшего экс-генпрокурора Украины Кравченко уволили из органов прокуратуры

Бывшего генпрокурора Украины Кравченко уволили из органов прокуратуры

Tекст: Вера Басилая

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко окончательно покинул ведомство по собственному желанию, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря офиса генпрокурора Марьяну Гайовскую, передает РИА «Новости».

«Экс-генпрокурора Руслана Кравченко уволили из органов прокуратуры после его заявления», – говорится в сообщении телеканала. Журналисты уточнили, что после своей отставки с поста руководителя ведомства он оставался сотрудником прокуратуры, однако так и не вернулся на работу из командировки.

Заявление об отставке чиновник подал 7 сентября, после чего выехал с Украины. Указ о его увольнении с должности генерального прокурора Владимир Зеленский подписал 15 сентября.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной группы в офисе генпрокурора. По данным следствия, участники схемы, среди которых оказался задержанный замначальника департамента международного сотрудничества Сергей Кропива, получали деньги за покровительство мошенническим кол-центрам. Средства легализовывали через покупку недвижимости и ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко пропал без вести после окончания официальной поездки.

Кравченко объяснил свой отъезд за границу рабочей командировкой.

Владимир Зеленский отстранил его от должности в обход Верховной рады.

Глава киевского режима назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генерального прокурора страны.