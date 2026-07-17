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На Украине появились сообщения о планах Киева убить Федорова
На Украине появились сообщения о планах Киева депортировать и убить Федорова
Власти Украины рассматривают возможность выслать бывшего главу военного ведомства Михаила Федорова в Европу для последующего физического устранения, сообщили в российских силовых структурах.
Украинское руководство обсуждает вариант депортации экс-министра обороны Михаила Федорова за границу с дальнейшим убийством силами спецслужб, передает РИА «Новости». В силовых структурах России отметили появление сообщений о возможном возбуждении уголовного дела против бывшего чиновника.
«По имеющейся у нас информации, сейчас идут переговоры, которые могут закончиться принудительной депортацией Федорова в одну из европейских стран, где в дальнейшем он будет ликвидирован людьми СБУ», – рассказал собеседник агентства.
Ранее украинские издания писали о системном конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским. Президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами заявлял, что уволить следовало бы обоих, однако в данный момент это невозможно.
Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.
После отставки главы ведомства в Киеве, Одессе и Житомире вспыхнули массовые акции протеста.
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