На Украине появились сообщения о планах Киева депортировать и убить Федорова

Tекст: Вера Басилая

Украинское руководство обсуждает вариант депортации экс-министра обороны Михаила Федорова за границу с дальнейшим убийством силами спецслужб, передает РИА «Новости». В силовых структурах России отметили появление сообщений о возможном возбуждении уголовного дела против бывшего чиновника.

«По имеющейся у нас информации, сейчас идут переговоры, которые могут закончиться принудительной депортацией Федорова в одну из европейских стран, где в дальнейшем он будет ликвидирован людьми СБУ», – рассказал собеседник агентства.

Ранее украинские издания писали о системном конфликте Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским. Президент Владимир Зеленский на встрече с депутатами заявлял, что уволить следовало бы обоих, однако в данный момент это невозможно.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.

После отставки главы ведомства в Киеве, Одессе и Житомире вспыхнули массовые акции протеста.

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