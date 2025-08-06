Украинский кабмин одобрил денонсацию восьми соглашений с Россией и Белоруссией

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает ТАСС.

В список вошли соглашение между Украиной и Россией о взаимном зачете задолженности за поставленные энергетические ресурсы и расщепляемые материалы от 1997 года, соглашение об условиях резервных поставок и оплаты российского газа на Украину от 2001 года, а также кредитное соглашение для достройки украинских АЭС от 2002 года.

Также прекращается действие протокола между украинским и белорусским правительствами о поэтапной отмене изъятий из режима свободной торговли от 2004 года.

Из договоров в рамках СНГ Украина выходит из соглашения о сотрудничестве в изучении минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предотвращению использования ложных товарных знаков от 1999 года, о передаче образцов наркотических средств и их прекурсоров от 2011 года, а также из соглашения о поддержке развития производственной кооперации от 1993 года.

Ранее Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни. До этого Украина вышла из соглашения СНГ о лечении психических расстройств.