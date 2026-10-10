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    10 октября 2026, 17:56 • Справки

    Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

    Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов
    @ Julie Woodhouse/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    Стандартный вес популярных продуктов в столовой ложке

    Сколько же граммов в 1 столовой ложке самых ходовых ингредиентов? Важно помнить: стандартная российская столовая ложка без горки вмещает примерно 15 миллилитров жидкости. Однако вес продуктов в ложке сильно варьируется в зависимости от их плотности и состояния.

    Вот ориентировочные данные для самых популярных продуктов (без горки, если не указано иное):

    • Вода, молоко, уксус: 18 г

    • Растительное масло: 17 г

    • Сахарный песок: 20 г (25 г – с горкой)

    • Мука пшеничная: 15 г (25-30 г – с горкой)

    • Соль мелкая («Экстра»): 18 г (25 г – с горкой)

    • Соль крупная (каменная): 25 г (30 г – с горкой)

    • Мед: 30 г

    • Сметана: 25 г

    • Рис: 20 г

    Таблицы для разных типов продуктов

    Для удобства разделим продукты на категории. Эта таблица веса продуктов станет вашим надежным помощником.

    Сыпучие продукты (граммы сыпучих):

    • Мука пшеничная: 15 г

    • Сахарный песок: 20 г

    • Сахарная пудра: 20 г

    • Соль: 18-25 г (зависит от помола)

    • Рис: 20 г

    • Гречка: 18 г

    • Овсяные хлопья: 12 г

    • Какао-порошок: 12 г

    Жидкие продукты (граммы жидких):

    • Вода: 18 г

    • Молоко: 18 г

    • Растительное масло: 17 г

    • Растопленное сливочное масло: 18 г

    • Соевый соус: 18 г

    Вязкие и тяжелые продукты:

    • Мед: 30 г

    • Сгущенное молоко: 30 г

    • Варенье: 35 г

    • Арахисовая паста: 20 г

    • Сметана (20-30%): 25 г

    Совет по измерению: сыпучие продукты для точности лучше просеивать уже после измерения. Набирая ложку, не утрамбовывайте ингредиент.

    Разница между столовой, чайной и десертной ложкой

    Понимание разницы – ключ к точности. Основной вопрос – не только «сколько граммов в ложке» столовой, но и в других приборах. Классический объем: столовая – 15 мл, десертная – 10 мл, чайная – 5 мл.

    Соотношение объемов:

    • 1 столовая ложка = 3 чайные ложки

    • 1 столовая ложка = 1,5 десертные ложки

    • 1 десертная ложка = 2 чайные ложки

    Примеры веса в чайной ложке:

    • Сахар: 5 г (7 г – с горкой)

    • Мука: 5 г (10 г – с горкой)

    • Соль: 7 г (10 г – с горкой)

    • Масло: 5 г

    Использование правильного типа мерных ложек исключает путаницу и гарантирует, что рецепт будет воспроизведен идеально.

    Как правильно измерять продукты без весов

    Измерение без весов – навык, который приходит с практикой. Чтобы максимально точно определить граммы без весов, следуйте простым приемам.

    Как заменить весы ложкой:

    • Сыпучие продукты: набирайте ложкой, слегка встряхнув емкость, и снимайте горку тыльной стороной ножа.

    • Жидкости: наливайте в ложку полностью, до самых краев.

    • Вязкие продукты (мед, сметана): используйте ложку и разравнивайте. Для легкого извлечения смачивайте ложку горячей водой.

    Ошибки, которых стоит избегать:

    • Использование ложек разного размера и дизайна.

    • Сильная утрамбовка продукта в ложке.

    • Измерение холодных вязких продуктов (например, меда из холодильника), их вес будет больше.

    Примеры рецептов с измерением ложкой

    Приготовление с помощью ложек – это быстро и удобно. Вот простой рецепт, демонстрирующий точное измерение.

    Блины на молоке (приготовление без весов):

    • Молоко: 10 столовых ложек (около 180 мл)

    • Мука: 5 столовых ложек с горкой (около 140 г)

    • Яйцо: 1 шт.

    • Сахар: 1 столовая ложка с горкой (около 25 г)

    • Соль: 1/3 чайной ложки (около 2 г)

    • Растительное масло: 1 столовая ложка (около 17 г)

    Смешайте все ингредиенты до гладкого теста и жарьте на разогретой сковороде. Этот рецепт легко корректировать, зная, что для более жидких блинов можно добавить на 1-2 ложки молока больше.

    Полезные советы и лайфхаки

    Несколько кухонных лайфхаков помогут вам довести технику измерения продуктов до автоматизма.

    • Чтобы быстро запомнить вес: запомните тройку лидеров – вода (18 г), мука (15 г), сахар (20 г). От них можно отталкиваться.

    • Используйте правильные инструменты: набор мерных ложек – недорогая, но бесценная покупка для кухни.

    • Лайфхак для диетологов: ведите дневник питания, сразу записывая данные в граммах, используя таблицы пересчета. Это повысит точность подсчета калорий.

    • Для мам: чтобы отмерить детскую смесь без весов, используйте прилагаемую производителем мерную ложечку, но всегда выравнивайте горку.

    Таблица граммов в столовой ложке

    Держите эту сводную таблицу граммов под рукой на кухне. Она станет вашей главной подсказкой по применению и повысит точность рецептов.

    Универсальная таблица веса продуктов в 1 столовой ложке (без горки/с горкой):

    • Мука, какао: 15 г/25-30 г

    • Сахар, соль мелкая: 20 г/25 г

    • Крупы (рис, гречка): 18-20 г/25-28 г

    • Вода, молоко, уксус: 18 г

    • Масло растительное: 17 г

    • Мед, сгущенка, варенье: 30 г

    • Сметана, майонез: 25 г

    • Томатная паста: 20 г

    Помните, что знание точного веса продуктов – это ваша свобода и уверенность на кухне. Вы больше не привязаны к весам и сможете легко готовить, печь и экспериментировать в любых условиях, добиваясь безупречного результата с помощью простой столовой ложки.

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