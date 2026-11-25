Press TV: В Ормузском проливе подорвались и загорелись два нефтяных танкера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Машинные отделения двух нефтяных танкеров загорелись после того, как суда подорвались на морских минах возле восточного и южного побережий Ормузского пролива. Об инциденте с кораблями-нарушителями передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции, распространенное иранским телеканалом Press TV.

С 28 февраля судоходство по этому ключевому маршруту транспортировки нефти и сжиженного природного газа оказалось серьезно ограничено из-за начала военной операции Израиля и США против Ирана. Несмотря на проходы отдельных судов, общая интенсивность движения в проливе остается значительно ниже показателей до начала конфликта.

Тегеран намерен сохранять действующие ограничения до тех пор, пока не будут выполнены его условия. В числе главных требований иранской стороны фигурируют снятие американской блокады и отмена санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на мине четвертого за день нефтяного танкера в Ормузском проливе.

КСИР заявил о возгорании трех танкеров после подрыва на морских минах, несмотря на сопровождение американских военных.

В воскресенье силы КСИР сбили 20-й беспилотник MQ-1 армии США над восточной частью пролива.