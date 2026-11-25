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Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
Press TV: В Ормузском проливе подорвались и загорелись два нефтяных танкера
Два нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе, после чего их машинные отделения загорелись, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Машинные отделения двух нефтяных танкеров загорелись после того, как суда подорвались на морских минах возле восточного и южного побережий Ормузского пролива. Об инциденте с кораблями-нарушителями передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции, распространенное иранским телеканалом Press TV.
С 28 февраля судоходство по этому ключевому маршруту транспортировки нефти и сжиженного природного газа оказалось серьезно ограничено из-за начала военной операции Израиля и США против Ирана. Несмотря на проходы отдельных судов, общая интенсивность движения в проливе остается значительно ниже показателей до начала конфликта.
Тегеран намерен сохранять действующие ограничения до тех пор, пока не будут выполнены его условия. В числе главных требований иранской стороны фигурируют снятие американской блокады и отмена санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на мине четвертого за день нефтяного танкера в Ормузском проливе.
КСИР заявил о возгорании трех танкеров после подрыва на морских минах, несмотря на сопровождение американских военных.
В воскресенье силы КСИР сбили 20-й беспилотник MQ-1 армии США над восточной частью пролива.